Эти б/у кроссоверы можно купить за полтора миллиона

Топ-7 кроссоверов до 1,5 млн рублей на вторичном рынке России

Сумма в 1,5 млн рублей – это чуть выше среднего чека за подержанный автомобиль в нашей стране. За такие деньги реально найти как почти новый китайский кроссовер, так и приличного «немца» в возрасте.

Журнал «Мотор» прошерстил объявления классифайдов и выбрал семь самых интересных вариантов, попутно разобрав их типичные болячки.

Renault Duster: выносливый, но со своими секретами

По данным крупных площадок, за 1,5 млн рублей сегодня предлагают Duster второго поколения локальной сборки (выпуск свернули в 2022-м). Пробеги – в среднем 80-100 тысяч километров. Встречаются и машины первого поколения, где показания одометра и вовсе около 60-70 тысяч.

Бюджет позволяет рассчитывать на полноприводную версию с 2,0-литровым атмосферником на 143 силы. Он агрегатируется либо с 6-ступенчатой механикой, либо с классическим автоматом. Изредка попадаются модификации и с мотором 1.6.

Присматриваясь к Дастеру, проверьте стойки стабилизатора и сайлентблоки – они сдаются уже к 50-70 тысячам км. Кузов формально оцинкован, но сколы до металла на порогах и арках быстро «зацветают». А салонный пластик со временем начинает активно скрипеть – к этому надо быть готовым.

Hyundai Creta: корейский крепыш с капризным катализатором

Hyundai Creta 2018-2019 годов со средним пробегом 90-110 тысяч вполне вписывается в бюджет. «Кореец» упорно держит цену, так что подозрительно дешевые варианты обычно требуют вложений. Логика подсказывает брать самый ходовой мотор – 1,6 л (123 л.с.). За 1,5 млн реально найти машину 2017-2018 годов с 6-ступенчатым автоматом и передним приводом. Если хочется полный, будьте готовы к пробегу за 100 тысяч.

Двигатель печально известен проблемой с катализатором: после 100 тысяч км керамическая пыль от него может попасть в цилиндры, вызывая задиры. Раздаточная коробка на полноприводных версиях любит обслуживание раз в 2-3 года. А дверь багажника – традиционное слабое место по коррозии.

Geely Coolray: драйвовый, но с оговорками

Geely Coolray первого поколения на вторичке стоит около 1,5 млн. Обычно это 4-5-летние авто с пробегом 50-70 тысяч км. Их главный козырь – 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор на 150 сил, созданный при участии Volvo. В паре – 7-ступенчатый преселективный робот с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Динамика отличная, но важно понимать риски. С возрастом двигатель может начать вибрировать сильнее – возможно, потребуется замена опор. Робот капризничает из-за перегрева и плохого масла. При тест-драйве обязательно обратите внимание на старт: рывки при переключениях указывают на износ фрикционов. Нередки и электронные сбои вроде зависания парктроников и мультимедиа.

Haval F7: китайский тяжеловес с капризной коробкой

Haval F7 тульской сборки ранних годов (2019-2020) с пробегом 90-110 тысяч км вписывается в 1,5 млн – это переднеприводные версии с 1,5-литровым турбомотором (150 сил) и 7-ступенчатым роботом. За полный привод и двигатель 2.0 придется доплачивать.

Неудобства может доставить роботизированная трансмиссия: на пробегах от 80 тысяч, если авто эксплуатировалось неаккуратно, она начинает дергаться. К покупке такого F7 стоит подходить с холодной головой и обязательной диагностикой коробки.

Nissan Qashqai: комфортный, но с бензиновым аппетитом

За 1,5 млн можно присмотреть Nissan Qashqai второго поколения 2016-2018 годов с пробегом 120-150 тысяч км. Более свежие авто, младше 2019 года, за эти деньги редкость. В бюджет входят, в основном, переднеприводные машины с турбомотором 1.2. Двухлитровая версия (144 силы) наверняка уже наездила далеко за 150 тысяч.

Типичные неисправности хорошо изучены. Мотор 1.2 склонен к масляному аппетиту. Вариатор Jatco не любит пробуксовки и перегрева, а также требует замены масла строго по регламенту. Даже на двигателе 2.0 есть конструктивный недостаток – тонкие стенки свечных колодцев. Чрезмерное усилие при закручивании свечи – и головка блока цилиндров может треснуть.

Chery Tiggo 4 Pro: свежий, но нежный

Chery Tiggo 4 Pro – свежий игрок на вторичке. За 1,5 млн можно взять вполне свежий автомобиль 2022-2023 годов с пробегом 20-40 тысяч км. Под капотом почти всегда полуторалитровый «атмосферник» на 113 сил в паре с механикой или вариатором, привод передний. За такие деньги продавцы часто предлагают машины в максимальных комплектациях.

Но не все так гладко. Вариатор плохо переносит агрессивную езду и быстро перегревается. Лакокрасочное покрытие нежное: сколы появляются быстро, а на порогах и арках со временем может проступить коррозия.

Volkswagen Tiguan: амбициозно, но дорого в содержании

Самый амбициозный вариант в этом бюджете – Volkswagen Tiguan. За 1,5 млн реально купить рестайлинговый Tiguan первого поколения 2014-2015 годов. Машины второго поколения (2017-2018) тоже попадаются, но с огромным пробегом – от 160 до 180 тысяч км. Наиболее разумный выбор – кроссовер первого поколения со 100-120 тысячами на одометре. Под капотом моторы TSI: базовый 1.4 (122 силы) либо версии 1.8 и 2.0 TSI в паре с автоматом.

Здесь нужна трезвая оценка: обслуживание Volkswagen дороже многих машин масс-маркета. Моторы 1.8 TSI до 2013 года страдали растяжением цепи ГРМ. После рестайлинга стало лучше, но требования к качеству масла остались высокими. На авто с 1.4 TSI применялся «сухой» робот DSG DQ200, ресурс сцепления у которого ограничен. Также типичны проблемы с ABS, закисание задних суппортов и вечные течи антифриза через помпу и термостат.

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