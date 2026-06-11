Старые машины бьют по карману: чеки на ремонт взлетели на 30%

Toyota Camry лидирует в рейтинге самого подорожавшего обслуживания в 2026 году

Сеть автосервисов Fit Service и Авто.ру выяснили, что владеть популярными подержанными автомобилями становится все накладнее.

Исследование охватило десять самых востребованных на вторичном рынке моделей, включая Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Lada Vesta, Lada 2114, Ford Focus, Skoda Octavia, Toyota Camry, BMW 5‑Series и Volkswagen Tiguan.

За год средний возраст таких машин достиг одиннадцати лет, а пробег превысил 162 тыс. километров. В результате естественного старения чеки на сервисе резко пошли вверх.

Сильнее всего затраты на ремонт выросли для владельцев Toyota Camry – теперь сумма в чеке увеличилась почти на треть, достигнув 12,5 тыс. рублей (с 9723 руб.). У Lada Granta и «классической» Lada 2114 обслуживание подорожало примерно на четверть. Эксперты объяснили это тем, что стареющий парк требует более сложного и дорогого ремонта, который копился годами.

Что касается массовых иномарок, то Kia Rio показала рост среднего чека с 9 тыс. до 10,5 тыс. рублей. У Hyundai Solaris этот показатель теперь составляет почти 10 700 рублей, а обслуживание популярного кроссовера Volkswagen Tiguan подорожало на одну десятую. У Hyundai Solaris чек вырос до 10 657 рублей (+9%). При этом Ford Focus и Skoda Octavia показали скромную динамику – их чеки выросли всего на 5% и 2% соответственно.

Интересно, что частота визитов в сервис у разных машин изменилась по-разному.

Lada Vesta стала заезжать на техобслуживание на 11% чаще, а Lada Granta – на 9%. А вот Lada 2114, наоборот, появляется в сервисах реже сразу на четверть – такие машины постепенно исчезают с дорог.

BMW 5‑й серии хоть и показала рекордный рост числа обращений на 21%, в общем потоке эта модель встречается нечасто.

По словам представителя сети автосервисов, несмотря на рост цен, эти десять моделей остаются востребованными именно из-за предсказуемости поломок, что позволяет будущему владельцу заранее оценить свой бюджет.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

