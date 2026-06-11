Эти подержанные машины чаще всего берут в кредит

В Pango Cars назвали самые популярные в России кредитные автомобили с пробегом

По итогам мая текущего года наибольшим спросом среди автомобилей, приобретаемых в кредит, пользовались модели марки Kia (13% от общего объема кредитных сделок на рынке автомобилей с пробегом). На втором месте расположилась Lada с долей 11%, третью позицию занял Hyundai (10%), сообщили эксперты автомобильной системы Pango Cars. Средняя сумма автокредита на покупку подержанной машины в мае достигла отметки в 1,25 млн рублей. Процентная ставка по таким займам, если брать средневзвешенное значение, добралась до 22,1% годовых.

Покупатели по-прежнему активно интересуются машинами, которым около девяти лет. Если смотреть на статистику за май, то чаще всего в кредит оформляли автомобили 2017 года выпуска. Почему именно они? Тут все упирается в разумный компромисс между ценой покупки, расходами на обслуживание и тем ресурсом, который еще остался у машины.

Самые популярные модели – Kia Rio, Lada Vesta и Hyundai Solaris. Эти автомобили уже стали классикой вторичного рынка. Их любят за то, что запчасти и сервис доступны, продать их в случае чего можно быстро, да и остаточная стоимость более-менее предсказуема.

Возрастная структура спроса и тренд на рациональность

Как распределился спрос по возрасту машин? Самая большая доля – 29% всех продаж – пришлась на автомобили от 5 до 10 лет. Еще 27% сделок заключили с машинами, чей возраст составляет от 10 до 15 лет. Получается, что больше половины покупателей в первую очередь смотрят на практичность и то, во сколько обойдется владение, а не на свежесть модели.

Ценовой разрез тоже показывает, что народ ищет доступные варианты. Самым ходовым оказался сегмент от 500 тысяч до миллиона рублей – на него пришелся 31% всех сделок. Каждый пятый покупатель (21%) уложился в бюджет до 500 тысяч рублей, что говорит об устойчивом спросе в самом низком ценовом диапазоне.

Автомобили ценой от 1 до 1,5 млн рублей заняли 19% продаж. Следом идет сегмент от 1,5 до 2 млн – 15% рынка. А вот дорогие машины, которые стоят больше 2 миллионов, хоть и реже, но все же покупают: их доля составила 13%.

Любопытно, что высокие ставки не отвадили людей от мысли взять кредит на подержанный, но сравнительно дорогой автомобиль. Все чаще машина с пробегом за миллион рублей и выше рассматривается как альтернатива новому авто, которое обойдется еще дороже. Это подогревает спрос и держит рынок автокредитования на плаву.

В пресс-службе Pango Cars прокомментировали ситуацию: «Мы видим, что покупатели всё чаще делают выбор в пользу ликвидных моделей с понятной историей эксплуатации и прогнозируемыми расходами на содержание. При этом даже при высоких ставках автокредитование остается важным инструментом покупки автомобиля. Основной объем сделок по-прежнему будет приходиться на автомобили стоимостью до 1,5 млн рублей и возрастом от 5 до 10 лет. По мере дальнейшей стабилизации денежно-кредитной политики и возможного снижения стоимости заемных средств интерес к автокредитованию может постепенно увеличиваться, что окажет дополнительную поддержку вторичному автомобильному рынку во втором полугодии 2026 года. В этих условиях сегмент автомобилей с пробегом сохранит статус ключевого драйвера российского авторынка».

Ранее «За рулем» уже рассказывал, что ремонт старых машин заметно бьет по карману.