Свежий, но битый: питерский дилер попался на обмане с Lada Largus

АВТОВАЗ разберется с дилером–мошенником и предложит покупателю работу мечты

В Санкт–Петербурге разгорелся скандал: один из местных автосалонов пытался продать клиенту явно битый универсал Lada Largus под видом нового автомобиля. На товар даже действовала «специальная коммерческая цена», что должно было подогреть интерес покупателей.

Все вскрылось, когда потенциальный владелец решил лично осмотреть машину. Вместо заводской свежести он обнаружил явные следы мощного удара в заднюю часть кузова, кое-где были царапины и потеки краски, а некоторые детали явно перекрашивали впопыхах. Мужчина не растерялся и снял «живой» товар на видео.

Менеджеры салона в ответ ссылались на паспорт транспортного средства, уверяя, что документ – главное доказательство новизны, но сам ПТС так и не показали. А после того как покупатель начал задавать неудобные вопросы, в салоне вдруг заявили, что машина уже продана, и просто перестали отвечать на звонки.

История попала в Сеть, и на нее мгновенно отреагировали на АВТОВАЗе Там назвали происходящее грубейшим нарушением и пообещали провести тотальную проверку. Если подтвердится, что дилер действительно торговал битым авто как новым, компанию ждут жесткие санкции – от огромных штрафов до полного отзыва лицензии на продажу машин Lada.

Кроме того, автопроизводитель попросил обманутого покупателя связаться с ними и пообещал помочь с приобретением действительно нового автомобиля. А за бдительность и принципиальность ему даже предложили подработку – стать тайным покупателем, чтобы ловить на нарушениях и других недобросовестных продавцов.