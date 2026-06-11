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Можно ли садиться за руль после кваса и безалкогольного пива: ответ нарколога

Врач Рудковский рассказал, когда после кваса и безалкогольного пива можно за руль

Водителям хорошо известно обманчивое действие кваса, кефира и безалкогольного пива. Формально эти напитки не считаются алкогольными, но разговоры вокруг них не утихают. Психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский объяснил, в чем тут загвоздка и почему лучше не рисковать.

Дело в том, что даже в безалкогольных версиях напитков обычно остается до 0,5% этанола. Этого объема, по большому счету, недостаточно для настоящего опьянения, однако чувствительные алкотестеры способны засечь следы спирта. Ситуация становится особенно пикантной, если провериться сразу после того, как сделал глоток.

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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙДА

Квас и кефир – это продукты естественного брожения, поэтому этанол в них, пусть и в минимальных количествах, неизбежен. Психомоторика от таких доз, конечно, не страдает. С безалкогольным пивом история похожая: его очищают от алкоголя, но полностью убрать его технически нереально. С точки зрения медицины все это безопасно.

И все-таки нюанс есть. Сразу после употребления такого напитка в выдыхаемом воздухе может на короткое время появиться пара алкогольных промилле. Особенно если речь идет о свежем квасе, который выпили буквально минуту назад. Это не опьянение, а, так сказать, остаточный эффект – этанол просто задержался в полости рта и дыхательных путях. Спустя какое-то время показатели сами падают до нуля.

Как избежать лишних вопросов на дороге

Правило, которое стоит запомнить, предельно простое: выпил кваса, кефира или безалкогольного пива – подожди 10-15 минут перед тем, как сесть за руль. Этого времени достаточно, чтобы приборы показывали чистый ноль и никаких проблем не возникло.

На объем тоже стоит обращать внимание. Если залпом выпить пару литров кваса, то. в теории, этанол может накопиться уже в более заметных количествах. На практике такое случается редко, но на результаты проверки это все же способно повлиять.

И вот еще что. Даже если в напитках нет ни капли спирта, собственное состояние организма играет огромную роль. Усталость, хронический недосып, прием некоторых лекарств – все это само по себе снижает концентрацию и скорость реакции. В таком состоянии садиться за руль вообще не стоит, независимо от того, что вы пили.

«Сами по себе квас, кефир или безалкогольное пиво не делают человека пьяным. Но в вопросах вождения лучше исключать любые факторы, которые могут вызвать сомнения или повлиять на безопасность», – резюмирует Антон Рудковский.

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Источник:  Газета.ру
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