В мае ввозить б/у авто в РФ стали меньше. Каких брендов это не коснулось?

Сергей Целиков: Импорт автомобилей с пробегом в мае сократился на 5,2%

По данным генерального директора « Автостата» Сергея Целикова, ввоз в РФ легковых автомобилей с пробегом в мае сократился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего было ввезено 35 128 машин старше трех лет. При этом падение произошло не у всех: главным бенефициаром стал Китай – его доля выросла почти вдвое (+92,5%), достигнув 9319 автомобилей (25,5% от общего объема).

Лидерство по объему сохранилось за Японией (19 326 шт., 55%), тогда как поставки из Южной Кореи рухнули в три раза (-67%) до 2989 штук.

Среди праворульных авто с пробегом безусловный лидер – Toyota (6708 шт.), за ней следуют Honda (5904 шт.) и Suzuki (1826 шт.).

Среди леворульных машин самый востребованный бренд – Volkswagen (3153 шт.), далее Kia (1377 шт.) и Audi (1319 шт.).

Моделью-рекордсменом с правым рулем стала Honda Freed (1641 шт.), с левым – Volkswagen Tayron (844 шт.).

Доля мощных автомобилей (свыше 160 л.с.) в импорте автомобилей с пробегом составила лишь 3,3%.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

