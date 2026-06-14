Subaru выпустила автомобиль всего за $7200. С тремя педалями

Самый доступный Subaru Sambar Van сохранил аскетичный характер

В Японии обновили Subaru Sambar Van – и это по-прежнему самый дешевый автомобиль в гамме бренда. Цена вопроса: 1 155 000 иен, то есть около 7200 долларов. За эти деньги покупатель получает настоящий кей-вэн с тремя педалями, задним приводом и атмосферным 660-кубовым мотором мощностью 46 л.с.

Subaru Sambar Van

Внешность фургончика не изменилась: все те же угловатые формы, стальные колеса и некрашеные бамперы у базовой версии. Зато внутри появились опции, о которых раньше можно было только мечтать. Для версии Dias предлагают цифровую приборную панель, а за доплату – 9-дюймовый экран мультимедиа с навигацией. Впрочем, базовая комплектация осталась великолепно простой: никаких сенсоров, только самое нужное.

Главное в обновлении 2026 года – безопасность. Стереокамера теперь распознает велосипедистов и пешеходов при любых маневрах, включая повороты на перекрестках.

Sambar Van доступен с задним или полным приводом, а в пару к механике можно заказать вариатор. Турбированная версия выдает 63 л.с. Топовый полноприводный Dias с вариатором стоит уже 12 900 долларов.

Subaru рассчитывает продавать в Японии по 230 таких машин ежемесячно. Конкуренты – Suzuki Every, Nissan Clipper и Mitsubishi Minicab.