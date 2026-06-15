Владельцам старых авто приготовиться: за машину придется платить десятки тысяч

В Узбекистане с 2027 года введут налог в 72 тыс. рублей для авто старше 30 лет

Для российских автомобилистов новости из Узбекистана выглядят довольно тревожно: там готовятся к серьезным реформам, которые затронут владельцев старых машин. По данным 110km.ru, уже через полтора года, с 2027-го, эксплуатация и перерегистрация транспорта, который признают экологически опасным, окажется под запретом. Плюс ко всему, если вашей машине больше 30 лет, за нее придется ежегодно платить эдакую компенсацию за вред природе – сумму немаленькую. Понятно, что эта инициатива касается не только местного рынка: она теоретически может подтолкнуть и другие страны СНГ к похожим шагам.

Сейчас проект проходит стадию общественного обсуждения. Согласно ему, с 1 января 2027-го каждый владелец транспортного средства, выпущенного три десятилетия назад или раньше, обязан ежегодно перечислять экологическую компенсацию. Размер – 30 базовых расчетных величин. На сегодня это 12 360 000 сумов, что по текущему курсу равняется примерно 72 тысячам рублей. Что еще жестче – саму эксплуатацию и перерегистрацию машин из «вредной» категории просто запретят. Их снимут с учета, исключение сделают лишь для антиквариата. Правда, пока непонятно, по каким критериям автомобиль будут считать вредным – эту неопределенность владельцы уже окрестили тревожным моментом.

Система утилизации будет внедряться не сразу. Сначала, в 2026 году, под раздачу попадут легковые авто (категория M1), потом, с 2027-го, – микроавтобусы, автобусы и грузовики (M2, M3, N1, N2, N3). А с 2030-го – вообще весь колесный транспорт. Интересная деталь: экоплата для машин старше 30 лет вводится для всего транспорта разом, без раскачки по этапам.

Кстати, владельцы смогут сдать свою старую машину на утилизацию и получить за это компенсацию. Варианта два: живые деньги или ваучер на покупку нового авто. Алгоритм действий такой: сначала проходите техосмотр, затем через электронную платформу подаете заявку на оценку. Оценщик обязан дать ответ в течение пяти рабочих дней, а итоговая сумма и условия прописываются в договоре. Ваучеры принимают у официальных дилеров, а оставшуюся стоимость новой машины можно выплатить в рассрочку – сроком больше года. Правда, сам ваучер действует всего полгода с момента выдачи.

Не все машины, которые сдадут на утилизацию, отправятся под пресс. Автомобили младше десяти лет, отвечающие требованиям безопасности, вполне могут восстановить и продать на вторичке или отправить на экспорт. Самих оценщиков и операторов утилизации выберут через тендеры. Их работу профинансирует Государственный целевой фонд устранения экологических проблем – деньги возьмут из утилизационного сбора и «зеленых» субсидий.

Много споров вызывает тот факт, что возраст автомобиля далеко не всегда говорит о его реальном экологическом классе. Например, пятнадцатилетний BMW или Mercedes вполне может соответствовать стандарту Евро 5, а более свежий местный Cobalt – только Евро 2. Если же ориентироваться исключительно на возраст, под запрет могут попасть и довольно чистые машины. Более того, сумма ежегодной платы для некоторых авто окажется сопоставимой с их рыночной стоимостью, а то и выше.

Для сравнения: в других странах региона тоже обсуждают ограничения на старые авто, но критерии и подходы везде разные. В России, скажем, недавно говорили о штрафах за езду на зимних шинах летом – это тоже из области экологии и безопасности.

В любом случае, инициатива Узбекистана вполне может стать примером для соседей, у которых проблема старых и грязных машин стоит остро. Ключевой момент: любые подобные меры должны работать на основе четких критериев и прозрачных процедур. Иначе вместо очищения воздуха можно получить несправедливые ограничения для владельцев исправных и относительно экологичных машин. Так что автолюбителям, видимо, стоит уже сейчас задуматься о будущем своего транспорта и внимательно следить за законодательными новеллами.

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