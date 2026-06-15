Больше серы: в России разрешен выпуск «упрощенного» топлива

Ряд НПЗ в России получил разрешение правительства на выпуск бензина Евро-3

Отдельные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России имеют возможность выпускать бензин по экологическим нормам Евро-3, пишет источник.

Уточняется, что это послабление – выпуск для внутреннего рынка бензина стандарта Евро-5, но с фактическими показателями Евро-3, – было сделано еще осенью 2025 года, а в мае его действие просто продлили. Контроль за реализацией механизма возложен на Минэнерго, представитель которого каждый месяц докладывает в правительство о производителях, объемах и технологиях получения такого топлива.

Мера направлена на «недопущение дестабилизации внутреннего рынка» в условиях сокращения предложения, – рассказывает собеседник издания.

Отличие – в повышенном содержании ароматических углеводородов, монометиланилина, октаноповышающей присадки, этанола и серы. В частности, если для бензина Евро-5 предписано содержание серы не более 10 мг на кг, то в Евро-5 – 350 мг на кг.

Приглашенные изданием эксперты говорят, что мера способна уменьшить дефицит, но не убрать его: по-прежнему нельзя задействовать множество мини-НПЗ, так как они не могут уложиться даже в эти стандарты, а сама проблема заключается не только в производстве, но и в доставке в регионы. С другой стороны, повышенное содержание серы негативно влияет на современные двигатели.

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