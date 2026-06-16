Кроссоверы Citroen белорусской сборки поедут в Россию?

Кадаков: белорусские Citroen вдвое дешевле, чем те, что поставляются в РФ

Как ранее сообщал «За рулем», расположенный под Минском завод «Юнисон», около 30 лет назад начинавший с производства автомобилей Ford, занялся крупноузловой сборкой автомобилей Citroen.

В гамме – три модели: новый компакт-кроссовер Citroen C3-XR, уже известный в России среднеразмерный кроссовер Citroen C5 Aircross, а также еще более крупный Citroen C5 X. Самый доступный – конечно, Citroen C3-XR, разработанный совместно с Dongfeng и доселе продававшийся лишь в Китае и Иране. Цены в Белоруссии на эту модель будут начинаться с 75 тысяч белорусских рублей – то есть примерно от 2 млн рублей российских.

Citroen C3-XR

Есть ли вероятность, что такие машины будут поставляться в РФ, и сколько они будут у нас стоить?

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Крупноузловая сборка под Минском позволит немного экономить на утильсборе, который недавно раскритиковал Александр Лукашенко, а также претендовать на льготные условия автокредитования и лизинга. Будут искать покупателей, которые хотят автомобиль европейского бренда с трехлетней гарантией. Цены бросовыми не назовешь — многие белорусы предпочтут европейские бэушки, но это все равно почти вдвое дешевле, чем в России.

Пока собрали небольшую партию из полностью китайских машинокомплектов. Как вы думаете, будут брать? К слову, машины адаптированы для рынка ЕАЭС, значит, теоретически, возможен экспорт.

Интерьер Citroen C3-XR

Для ориентира: выпускающийся белорусским заводом «Белджи» компактный кроссовер Belgee X50+ на территории Республики Беларусь стоит от 57 900 белорусских рублей, то есть чуть больше 1,5 млн в российских деньгах. Однако в самой России Belgee X50+ в базовой комплектации стоит минимум 2 219 990 рублей.

Ранее «За рулем» рассказал, что «Белджи» локализовал цифровые приборные панели.