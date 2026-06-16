Названы самые ненадежные и проблемные кроссоверы: список из 10 моделей

Nissan Juke возглавил антирейтинг самых ненадежных кроссоверов по версии WhatCar

Специалисты британского портала WhatCar и страховой компании MotorEasy опросили 32 тысячи водителей, чтобы выяснить, какие кроссоверы на местном рынке ломаются чаще всего. Результат получился неожиданным для многих: абсолютным лидером по числу проблем стал Nissan Juke с бензиновым двигателем, выпускавшийся с 2019 по 2025 год – его показатель надежности составил всего 55,2%.

Nissan Juke

Правда, тут есть один нюанс. За последние два года с поломками столкнулись лишь 24% владельцев этой модели, но вот характер у этих неисправностей оказался тяжелый. В 64% случаев машина проводила в сервисе больше недели, а 60% ремонтов обошлись каждому водителю дороже 1500 фунтов стерлингов (примерно 143,6 тысячи рублей по текущему курсу). Главные головные боли Juke – двигатель, аккумулятор, топливная система и электроника.

На втором месте расположился Volkswagen Tiguan 2024 года выпуска и новее. Его рейтинг надежности – 64,2%, при этом на поломки пожаловались целых 81% владельцев. В основном жалобы касались навигации, мультимедийной системы, тормозов и кузовных элементов.

Volkswagen Tiguan

Тройку антилидеров замкнул Kia Sportage, выпускавшийся с 2016 по 2021 год, с оценкой 72,9%. Тут картина отличается в зависимости от типа двигателя: среди владельцев дизельных версий с неисправностями столкнулись 56%, а вот у бензиновых – только 20%.

Kia Sportage

В десятку самых ненадежных кроссоверов попали и другие известные модели. Mazda CX-60 получила 76,2%, Audi Q7 – 78,6%, а Volkswagen ID 4 – 79,6%. Чуть лучше показатели у Renault Austral (80,4%), Nissan Ariya (80,9%) и BMW iX (81%). Замыкает список Land Rover Discovery Sport с результатом 81,8%.

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