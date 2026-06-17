Как выгодно купить подержанный автомобиль? Ценные советы эксперта

Эксперт Липовицкий: Лето — лучшее время для покупки авто с пробегом из-за скидок

Сезонный спад спроса делает лето одним из самых выгодных периодов для тех, кто ищет машину с пробегом. Продавцы и дилеры в это время заметно уступчивее в цене, рассказал Евгений Липовицкий, автоэксперт «Газпромбанк Автолизинг».

По его словам, с июня по август условия для покупателей становятся куда привлекательнее. Особого внимания заслуживает конец квартала: дилерам нужно выполнять планы, и они охотнее дают дополнительные скидки. Еще один удачный момент – конец года, когда салоны активно распродают остатки.

Кстати, прежде чем выложить деньги за подержанный автомобиль, эксперт советует обязательно прогнать его через техдиагностику – у официального дилера или в приличном сервисе. Так можно выявить скрытые дефекты, а результаты проверки станут отличным козырем для торга.

Юридическая проверка не менее важна. Липовицкий рекомендует пробить историю авто через специальные сервисы: любые нестыковки – повод сбить цену. Например, скрученный пробег или следы серьезных ДТП, о которых умалчивают, серьезно влияют на стоимость.

Присмотреться к машинам из стоков лизинговых компаний – еще один неплохой вариант сэкономить. Такие автомобили, как правило, не старые, с прозрачной биографией, а все найденные недочеты честно прописаны в актах осмотра, пояснил специалист.

Эксперт советует не зацикливаться на жестких критериях. Скажем, если принципиальны полный привод и малый пробег, можно поискать варианты с двумя владельцами вместо одного. Это сразу расширит выбор и поможет отыскать куда более выгодное предложение.

Липовицкий предупреждает: слишком низкая цена – почти всегда красный флаг. Серьезные скидки относительно рынка чаще всего сигнализируют о скрытых проблемах, которые вылезут наружу уже после сделки.

И еще один важный момент: выбирая подержанное авто, смотреть надо не только на ценник. В долгосрочной перспективе куда важнее будущие траты на обслуживание, ремонт и повседневную эксплуатацию, резюмировал эксперт.

О том, как избежать покупки проблемной машины, «За рулем» уже рассказывал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

