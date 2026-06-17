Названы причины, по которым россияне все чаще покупают пикапы
Интерес к пикапам в России растет, и у этого явления есть как минимум три веских основания, уверен вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Первое, что отметил эксперт, – активное обновление корпоративных автопарков. По сути, такие машины представляют собой рамные внедорожники, способные везти и людей, и серьезные грузы. Многие фирмы нередко используют их даже для обычных поездок по городу, рассказал Хайцеэр.
Второй немаловажный момент – современные пикапы стали гораздо комфортнее своих предшественников. Эта особенность, по словам специалиста, привлекает уже не только бизнес, но и обычных частных покупателей.
Третья причина – стремительное развитие автотуризма. Количество путешественников на колесах в стране подскочило примерно на 17%. И пикапы тут подходят идеально: их без проблем переоборудуют в импровизированные автодома, устанавливая палатки на крыше или монтируя другое снаряжение.
Дополнительным плюсом стал утилизационный сбор. Из-за фиксированной ставки, которая не привязана ни к объему мотора, ни к мощности, определенные модели оказались более выгодным приобретением, добавил собеседник издания.
Сейчас рынок четко показывает расстановку сил. Лидерами среди марок оказались JAC (301 проданная машина – почти 20% всего рынка), Sollers (236 штук), Great Wall (225), RAM (182) и УАЗ (165).
Что касается конкретных моделей, то пятерка самых востребованных выглядит так: JAC T9 (297 штук), Great Wall Poer (216), RAM 1500 (182), УАЗ «Пикап» (165) и Changan Hunter Plus (117).
О том, почему пикапы становятся популярнее кроссоверов, «За рулем» уже рассказывал.
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