Названы автомобили с самыми надежными моторами: список из 10 моделей

TopSpeed: Honda Accord четвертого поколения имеет самый живучий мотор F22A

Американское издание TopSpeed недавно представило свой рейтинг японских машин, которые славятся невероятной живучестью силовых агрегатов. Список получился довольно пестрым – туда попали как раритетные модели, так и совсем свежие новинки.

На верхней строчке рейтинга обосновался Honda Accord четвертого поколения. Под капотом у этого седана 1990 года стоит 2,2-литровый четырехцилиндровый двигатель F22A, и, как утверждают специалисты, он способен выхаживать больше 1,6 млн км. Весь секрет, впрочем, банален – регулярная замена масла и своевременный сервис творят чудеса. Никакого капитального ремонта за весь этот гигантский пробег может и не понадобиться.

Honda Accord

«Серебро» эксперты отдали Lexus LS 460 2011 года выпуска. Пусть это и не самый старый автомобиль, зато его 4,6-литровый мотор 1UR V8 заслужил репутацию крайне выносливого. По словам авторов, главное при выборе такого «долгожителя» – искать версии с моторами серии UZ или UR. Но ни в коем случае не с турбонаддувом – сложные системы здесь только мешают.

Lexus LS 460

Третье место, кстати, досталось модели, которую в России знают отлично. Речь про Toyota Camry 2014 модельного года – седан седьмого поколения. Двигателей у него было два: базовый 2,5-литровый атмосферник и топовый V6, который ставили еще и на Lexus ES 350. Оба агрегата, как уверяют в TopSpeed, отличаются завидной долговечностью.

Toyota Camry XV50

Четвертую строчку занял Lexus ES образца 2015-го. Тут уже есть варианты: можно взять гибридный ES 300h с 2,5-литровым мотором и электродобавкой или классический ES 350, где под капотом 3,5-литровый V6 мощностью 268 л. с. Правда, живут эти агрегаты долго только при одном условии – если хозяин не экономит на качественном топливе и хороших расходниках.

Lexus ES

Замыкает пятерку Honda Accord 2015 года. Под капотом у него может стоять либо 2,4-литровая «четверка» на 185 «лошадей», либо 3,5-литровый V6 мощностью 278 л. с. Модель ценят за то, что она не только едет долго, но и на вторичке стоит прилично. Ресурс таких моторов при аккуратном уходе спокойно достигает 350 000 км.

Honda Accord

Дальше в рейтинге TopSpeed идет целая россыпь «японцев» разных поколений. Это Acura TLX (2016 год), популярный Toyota Prius Prime (2022 год), свежие Mazda 3 и Subaru Outback (2024 год), а замыкает десятку актуальная Toyota Camry (2026 год).

О том, как не ошибиться при покупке машины с большим пробегом, «За рулем» подробно объяснял.