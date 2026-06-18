Веские причины, по которым россияне выбрали отечественное авто
Свежий опрос, проведенный «Комсомольской правдой», показал, что автопарк страны стремительно «русифицируется».
Выяснилось, что 54% респондентов управляют исключительно машинами отечественного производства.
Главными аргументами в пользу такого выбора стали дешевизна обслуживания и легкодоступность деталей.
Владельцы признаются, что на фоне западных брендов наши Москвичи и Волги (эти машины пока ждут) выглядят всё привлекательнее, а легендарные «Жигули», пусть и с огромным пробегом, ценят за неубиваемую надежность.
При этом 41% опрошенных остаются верны импортным моделям. Многие хранят верность корейским и европейским авто, купленным еще до санкционного ажиотажа, а более молодые водители присматриваются к китайским новинкам, которых сейчас на рынке предостаточно.
Остальные 5% полностью пересели на общественный транспорт или велосипеды, считая, что ходьба полезнее для здоровья.
В опросе, который проходил в соцсетях и мессенджерах издания, приняли участие 1,5 тыс. человек.
О развитии спроса на отечественные автомобили «За рулем» недавно рассказывал.
Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.
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