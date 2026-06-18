Веские причины, по которым россияне выбрали отечественное авто

КП: более половины водителей отказались от иномарок ради доступных запчастей

Свежий опрос, проведенный «Комсомольской правдой», показал, что автопарк страны стремительно «русифицируется».

Выяснилось, что 54% респондентов управляют исключительно машинами отечественного производства.

Главными аргументами в пользу такого выбора стали дешевизна обслуживания и легкодоступность деталей.

Владельцы признаются, что на фоне западных брендов наши Москвичи и Волги (эти машины пока ждут) выглядят всё привлекательнее, а легендарные «Жигули», пусть и с огромным пробегом, ценят за неубиваемую надежность.

При этом 41% опрошенных остаются верны импортным моделям. Многие хранят верность корейским и европейским авто, купленным еще до санкционного ажиотажа, а более молодые водители присматриваются к китайским новинкам, которых сейчас на рынке предостаточно.

Остальные 5% полностью пересели на общественный транспорт или велосипеды, считая, что ходьба полезнее для здоровья.

В опросе, который проходил в соцсетях и мессенджерах издания, приняли участие 1,5 тыс. человек.

О развитии спроса на отечественные автомобили «За рулем» недавно рассказывал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

