В машине тяжело дышать? Врач объяснила, какой фильтр спасет от аллергии

Елена Москаева: аллергикам рекомендуется устанавливать в авто HEPA-фильтры

Когда наступает сезон цветения, обычная поездка в автомобиле для аллергика превращается в испытание. Пыльца проникает через вентиляцию, оседает на сиденьях и заставляет чихать даже за закрытыми стеклами. Справиться с этой проблемой помогает правильно выбранный салонный фильтр, но не каждый способен задержать мельчайшие частицы. Об этом рассказали специалисты LECAR и эксперт-врач, аллерголог-иммунолог Елена Москаева.

По словам врачей-аллергологов, стандартные бумажные или угольные элементы часто пропускают пыльцу растений и споры грибов. Они эффективны против крупной пыли и выхлопных газов, однако для людей с повышенной чувствительностью этого мало. Дело в том, что аллергены, особенно амброзия или береза, имеют размер буквально в несколько микрометров.

Качественное решение – фильтры с классом HEPA. Они задерживают до 99,97% частиц размером 0,3 микрона и выше. В салоне с таким фильтром воздух действительно становится чище, даже когда вокруг все цветет. Правда, у HEPA есть минус – он плотнее, поэтому нагрузка на систему вентиляции возрастает и поток воздуха может ослабнуть.

Еще один вариант для борьбы с аллергией – фильтры с активированным углем и антибактериальной пропиткой. Они не только ловят пыльцу, но и нейтрализуют летучие органические соединения, а еще подавляют рост плесени в испарителе кондиционера. Врачи рекомендуют их тем, кто страдает не только сезонной аллергией, но и астмой.

Важно помнить: менять салонный фильтр нужно каждые 10-15 тысяч километров пробега, а в период цветения – хотя бы раз в два месяца. Если вы заметили, что даже после замены в машине тяжело дышать, возможно, стоит проверить герметичность корпуса фильтра – через щели туда все равно летит пыльца.

На деле подбор подходящего фильтра зависит не только от его цены, но и от конкретных симптомов. Лучше всего проконсультироваться с лечащим врачом и вместе с ним подобрать тип очистки, который будет работать именно в вашем регионе. В любом случае, здоровье не та вещь, на которой стоит экономить.

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