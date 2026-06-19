Назван самый популярный подержанный китайский автомобиль в России
Geely Monjaro впервые закрепился на вершине рейтинга самых востребованных китайских автомобилей с пробегом в России. Такой поворот зафиксировали аналитики «Авито Авто» после изучения данных за июнь 2026 года. Средняя стоимость китайской б/у машины в стране составила 2 млн рублей.
Наибольший прирост спроса среди марок показали Voyah и Changan: их показатель за год вырос почти в два раза. В пятерку также вошли Haval (+57,1%), Exeed (+56,7%) и Omoda (+56,4%). Среди конкретных моделей наибольший рост спроса показали Haval F7 (+79,1%), Geely Atlas (+67,5%), Haval Jolion (+65%), Chery Tiggo 4 (+63,2%) и Tank 300 (+61,3%).
Впервые лидером по популярности среди китайских автомобилей с пробегом стал Geely Monjaro со средней ценой 3,4 млн рублей. Также в топ-10 моделей вошли Haval Jolion, Chery Tiggo (T11), Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro Max, Lifan X60, Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro, Changan Uni-Z и Omoda C5.
За весенний сезон средняя цена некоторых моделей заметно снизилась. В числе лидеров по динамике цен — Geely Emgrand EC7 (минус 9,7%; до 380 тыс. рублей), Lifan X60 (-9,5%; до 522 тыс. рублей), Chery Tiggo (T11) (-9,3%; до 366 тыс. рублей), Lifan Solano (-8,8%; до 306 тыс. рублей) и Chery Arrizo 8 (-8,4%; до 2 млн рублей).
Ранее «За рулем» сообщал, что в Японии стартовали продажи нового Nissan Kicks 2027 с ценами от 1,36 млн рублей.
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