Nissan спрятал пять «секретов» и отсылок в своей новой модели

Nissan представил Z 2027 года: отсылки к 240Z, 300ZX и двигатель на 400 сил

Nissan официально рассекретила Z 2027 модельного года. Главная изюминка новинки – ее дизайн буквально нашпигован отсылками к предыдущим генерациям культовой модели.

Спереди бросается в глаза разделенная радиаторная решетка. Инженеры признаются: ее рисунок явно перекликается с легендарным 240Z. При этом перед ними стояла непростая задача – добиться такого сходства, но не в ущерб охлаждению мотора. С задачей справились, и воздухозаборник работает как надо.

Nissan Z 2027

На капоте тоже сюрприз – небольшая буква Z. Казалось бы, мелочь, но она служит прямым приветом для фанатов серий S30, S130, Z31 и Z32. Едешь и каждый раз видишь эту деталь.

Кстати, о колесах: 19-дюймовые диски – это отдельная история. Их стилистику срисовали с тех самых колес, что стояли на 300ZX образца 1980-х. Правда, выглядит все вполне современно. Тонкие спицы, как объясняют в Nissan, сделали специально – чтобы за ними эффектно смотрелись массивные тормозные механизмы.

Nissan Z 2027

Кузов новинки окрашен в специальный зеленый оттенок. Угадайте, на что он намекает? Конечно, на 240Z. Идем дальше: в салоне покупателям предложат бежевую отделку, которая когда-то была характерна для S30. Выглядит ностальгично.

Но самое любопытное спрятано в приборной панели. Когда водитель запускает двигатель, на экране поочередно загораются силуэты всех предыдущих Z-поколений. И только потом система переключается в обычный рабочий режим. Красивый жест для тех, кто знает историю.

Nissan Z 2027

Сердцем машины, кстати, остается старый знакомый: трехлитровый мотор с двумя турбинами. В стандарте он выдает 400 лошадиных сил, а версия Nismo форсирована до 420 «коней». В пару к двигателю можно выбрать: либо классическую 6-ступенчатую механику, либо современный 9-диапазонный автомат.

О том, какие детали страдают от плохого топлива, «За рулем» уже подробно рассказал.