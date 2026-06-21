Надежный семейный «японец» всего за 2 миллиона появился на российском рынке

Mitsubishi Xpander и Xpander Cross предлагаются в России с ценой от 2 млн рублей

Поставки компактвэна Mitsubishi Xpander и его внедорожной версии Xpander Cross наладили в России. У продавцов из разных регионов минимальная цена стартует от 2 млн рублей. Автомобиль хвалят за полностью оцинкованный кузов и проверенную временем связку агрегатов.

Mitsubishi Xpander – это компактный семиместный минивэн, который создавался специально для стран Юго-Восточной Азии. С 2017 года модель обрела большую популярность в Индонезии, Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах. В нашу страну их пригоняют главным образом из ОАЭ.

Mitsubishi Xpander

Сейчас, к примеру, Xpander серого и черного цвета (разница лишь в оттенке салона: первый с черным тканевым, второй с бежевым) можно заказать во Владивостоке и Ставрополе за 2 млн рублей. Обычное оснащение включает кондиционер, мультимедиа с сенсорным экраном, камеру заднего вида, бесключевой доступ, светодиодную оптику, «противотуманки» и датчики давления.

При этом диапазон цен в разных городах довольно широкий. Компании из Владивостока за поставку просят до 2 400 000 рублей, а в Находке «вседорожный» Xpander Cross с увеличенным клиренсом оценили в 2 427 000 рублей. В Твери ценник на обычный Xpander начинается от 2 460 000 рублей, а на его кросс-версию – от 2 500 000 рублей.

Интерьер Mitsubishi Xpander

Интересно выглядит ситуация на фоне официальных китайских моделей. Семиместный кроссовер Geely Okavango стоит как минимум 3 908 990 рублей, на трехрядный Jetour X90 Plus цены стартуют от 3 969 900 рублей, а остатки Chery Tiggo 8 Pro Max продаются не дешевле 3 305 000 рублей.

В Омске компактвэны можно заказать в нескольких комплектациях – минимальная цена 2 262 600 рублей. В Воронеже за Xpander Cross попросят 2 610 000 рублей, в Ростове-на-Дону, Москве и Тюмени поставка обойдется в 2 680 000 рублей, а в Сыктывкаре и Нижнем Новгороде – уже в 2 900 000 рублей.

Машины есть и в наличии. В Санкт-Петербурге новый Mitsubishi Xpander Cross продают за 2 440 000 рублей, в Чите – за 2 790 000 рублей, в Сочи – от 3 400 000 до 3 500 000 рублей за пару авто. Один из крупных дилеров в Нижнем Новгороде оценил кросс-вэн в 3 699 000 рублей.

Все «наличные» автомобили идут в топовой комплектации High-Line. Внутри – кожа, мультимедиа с 10-дюймовым тачскрином, цифровая приборка, климат-контроль с автовключением, бесключевой доступ, камера кругового обзора и электронный ручник с AutoHold. Снаружи – полностью светодиодная оптика и 17-дюймовые литые диски.

Под капотом – классика: атмосферный 1,5-литровый мотор с цепью ГРМ, который легко «ест» 92-й бензин и выдает 105 л.с. Работает он в паре с настоящим четырехступенчатым автоматом. Такой тандем давно проверен в азиатском такси.

О других японских автомобилях, доступных по цене «китайца», «За рулем» уже рассказывал.