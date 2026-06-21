Эти детали автомобиля первыми страдают от бензина Евро-3

Ирина Франк: бензин Евро-3 ускоряет износ катализатора и форсунок у турбомоторов

Автомобили с турбированными двигателями и прямым впрыском топлива рискуют столкнуться с преждевременным износом критически важных компонентов – и все из-за постоянного использования бензина стандарта Евро-3. Генеральный директор Frank Auto Ирина Франк объяснила, какие именно узлы страдают в первую очередь.

«Первый удар принимает на себя катализатор. При систематическом использовании такого топлива первые проблемы могут проявиться через 10-20 тысяч километров пробега. Форсунки прямого впрыска тоже чувствительны к отложениям и нагару, что может привести к потере мощности и увеличению расхода топлива», – пояснила Франк.

Корень проблем, по словам эксперта, кроется в повышенном содержании серы. Сначала страдает катализатор, затем – форсунки и лямбда-зонды. Впрочем, паниковать после одной заправки не стоит: негативный эффект накапливается только при регулярном использовании такого горючего.

Риск особенно высок для современных машин с турбиной. Напомним, правительство разрешило некоторым нефтеперерабатывающим заводам временно выпускать на внутренний рынок топливо с характеристиками Евро-3 вместо привычного Евро-5. Мера направлена на то, чтобы избежать дефицита бензина.

О том, как топливо влияет на ресурс мотора, «За рулем» недавно рассказывал в материале про испытания китайских электромобилей.