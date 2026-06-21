Новый флагманский кроссовер BYD обошел BMW и Mercedes по ряду характеристик

Кроссовер BYD Datang 2026 поступил в продажу в Китае с ценами от 2,6 млн рублей

В Китае стартовали продажи электрического кроссовера BYD Datang 2026 модельного года. Модель занимает позицию флагмана в линейке бренда. Позже к ней присоединится гибридная версия, но пока на рынок вышли только полностью электрические модификации.

Базовая цена на новинку установлена на отметке 239 900 юаней. Если перевести эту сумму по текущему курсу, выйдет порядка 2,6 миллиона рублей. Конструкция автомобиля использует двухкамерную пневмоподвеску – она способна менять дорожный просвет в пределах 100 мм. Причем система умеет заранее выявлять мелкие неровности и адаптироваться под покрытие.

BYD Datang 2026

Габариты впечатляют: длина Datang – 5263 мм, ширина – почти два метра (1999 мм), а высота – 1790 мм. Колесная база растянулась на 3130 мм. Несмотря на внушительные размеры, благодаря подруливанию задних колес радиус разворота составляет всего 5,2 метра.

Младшие версии BYD Datang предлагают на выбор два электродвигателя – мощностью 408 и 503 лошадиных сил. Батареи к ним идут разной емкости: 105,79 кВт·ч и 130,15 кВт·ч. Заявленный запас хода по циклу CLTC – до 800 и 950 километров соответственно. Интересная деталь: ни один электромобиль от BMW или Mercedes-Benz не может похвастаться таким показателем. Для сравнения, седан i3 проезжает 800 км, а EQS 450+ – 926 км.

BYD Datang 2026

Топовая модификация кроссовера получает уже два электромотора суммарной отдачей 795 л.с. Разгон до сотни занимает всего 3,9 секунды. Запас хода при такой мощности – около 850 км.

В салоне установлены три ряда кресел с кожаной отделкой. Перед водителем – 12,3-дюймовая цифровая приборка, рядом с ней еще один дисплей такого же размера для пассажира. Центральный тачскрин тянет на 17,3 дюйма, а для задних пассажиров предусмотрен потолочный монитор. Дополнительно заявлен 50-дюймовый проекционный экран на лобовое стекло.

Сиденья второго ряда можно откинуть под углом 146 градусов. Между ними встроен небольшой холодильник. Аудиосистема – премиум-класс с 27 динамиками. Площадь панорамной крыши с двойным стеклом составляет 2,53 квадратных метра. Фирменный комплекс ассистентов вождения позволяет автомобилю самостоятельно перестраиваться, объезжать препятствия и сворачивать на второстепенные дороги.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, как китайцам удалось проехать на электричестве больше обещанного.