Как виновнику ДТП защититься от завышения оценки ущерба? Отвечает юрист

Виновник ДТП вправе оспорить завышенную сумму ущерба через судебную экспертизу

Если виновник аварии не согласен с той суммой, которую насчитал пострадавший, он вполне может требовать проведения судебной автотехнической экспертизы. Такую возможность подтвердил Илья Русяев – юрист и основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб».

По закону причинитель вреда обязан возместить стоимость ремонта без учета износа запчастей. Эту позицию еще в 2017 году закрепил Конституционный суд. Сверх лимита страховой выплаты виновник доплачивает разницу до цены новых деталей, руководствуясь статьями 15, 1064 и 1072 ГК РФ. Так что простая доплата по износу тут не пройдет – теоретически сумма может оказаться даже выше.

При этом платить ровно столько, сколько написано в калькуляции потерпевшего, совсем не обязательно. Виновник имеет полное право возражать против размера требований и заявлять ходатайство о судебной экспертизе. Если вдруг в смету включили детали, не имеющие отношения именно к этому столкновению, или повреждения от старых аварий – экспертиза их отсечет, а сумма заметно снизится. Есть еще один рычаг: пункт 13 постановления Пленума Верховного Суда от 2015 года позволяет уменьшить возмещение, если можно применить более разумный и распространенный способ ремонта.

А что насчет добровольной оплаты? Допустим, виновник сам заплатил за ущерб, но потом сообразил, что оценка была явно завышена. Деньги можно попробовать вернуть через суд. Сумма сверх реального ущерба считается неосновательным обогащением (статья 1102 ГК РФ), и ее взыскание вполне реально. Правда, добровольная оплата процесс усложняет, но при доказанном завышении дорога в суд все равно открыта. Если же оценку завысили умышленно да еще и в сговоре с оценщиком, чтобы обманом получить деньги, – это уже мошенничество по статье 159 УК РФ. Сам оценщик тогда выступает как соучастник. А вот если ложное заключение дается уже на стадии назначенной судом экспертизы, наступает ответственность по статье 307 того же кодекса.

Отдельного внимания заслуживает европротокол, составленный прямо на месте аварии. Он имеет юридическую силу только при одном условии: у обоих участников должен быть действующий полис ОСАГО, а сам документ – без каких-либо правок задним числом. Если у одной из сторон полиса нет или дата в протоколе стоит следующим днем, это ставит под сомнение и страховую выплату, и все требования, которые на нее опираются. Поэтому заявленная экспертом цифра – это лишь отправная точка для спора, а окончательный вердикт выносит суд.

О том, как правильно действовать в подобных финансовых спорах, «За рулем» подробно рассказал.