Россияне стали чаще попадать в ДТП с животными: причины

Число аварий с дикими животными в России: статистика каско

Страховые компании зафиксировали в России заметный рост аварий, где виновниками оказываются животные. Данные за первые пять месяцев 2026 года показали: выплаты по каско по таким случаям подскочили почти на пятую часть.

В «Совкомбанк Страховании» подсчитали – плюс 18% к прошлому году. Еще больше цифры в «Абсолют Страховании»: там прирост ДТП с участием фауны составил 22% относительно 2025-го. В «Росгосстрахе» такую динамику назвали «незначительным ростом», не уточнив точных процентов.

Впрочем, не у всех тенденция одинаковая. В «Т-Страховании» сообщили, что частота страховых случаев снизилась на 1%. Причем объем выплат по ним упал еще заметнее – сразу на 4%.

В «Ингосстрахе» привели абсолютные цифры: за весь прошлый год было 418 инцидентов с животными, а с января по май 2026-го – уже 132.

Основные риски – весна и лето

Главные виновники аварий – крупные звери. По словам страховщиков, чаще всего на дорогу вылетают лоси и косули. Пик таких происшествий приходится на весенне-летний сезон, когда у животных начинается миграция.

«При этом набор животных, становящихся причиной аварий, сильно зависит от региона. В различных субъектах России в страховых событиях фигурируют также кабаны, лисы, зайцы и другие представители местной фауны», – рассказали в пресс-службе «АльфаСтрахования».

Бывают и экзотические случаи. В «Росгосстрахе», например, упомянули клиента, который столкнулся с енотовидной собакой. Помимо миграции, летом играет роль и человеческий фактор: многие отправляются в автопутешествия, что увеличивает риск встречи с дикой природой.

Тяжелые повреждения и ночные аварии

Почти все подобные ДТП происходят в темное время суток, когда звери особенно активны. Именно с крупными животными связаны самые серьезные повреждения машин.

«Из-за их массы повреждения нередко затрагивают не только кузовные элементы, но и лобовое стекло, крышу, стойки кузова, системы безопасности автомобиля. В ряде случаев транспортное средство получает столь серьезные повреждения, что восстановительный ремонт оказывается экономически нецелесообразным», – пояснили в «АльфаСтраховании».

На деле это означает, что машину проще списать в тотал, чем чинить. Особенно если удар пришелся по несущим элементам кузова или подушкам безопасности.

Домашние питомцы и грызуны тоже в зоне риска

Аварии происходят не только на трассах. В сельской местности и даже в городах на дорогу неожиданно выбегают собаки.

«В населенных пунктах чаще встречаются случаи столкновений с домашними животными, прежде всего с собаками. Такие происшествия, как правило, связаны с внезапным появлением животного на дороге и невозможностью водителя вовремя среагировать», – рассказала руководитель управления урегулирования убытков по автострахованию «Абсолют Страхование» Юлия Федотова.

Отдельная история – припаркованные авто. Мыши и крысы нередко повреждают проводку, шумоизоляцию и патрубки в моторном отсеке. Правда, такие убытки обычно гораздо мельче, чем последствия встречи с лосем.

В «Совкомбанк Страховании» обратили внимание: мелкие грызуны особенно любят прятаться под капотом в холода, особенно если машина стоит рядом с мусорными баками. Интересно, что они не привередливы к маркам.

«Грызуны оказались достаточно «всеядны» и не отдают явного предпочтения конкретным маркам машин – по данным страховой статистики, чаще всего повреждения фиксировались на автомобилях как китайского, белорусского, так и отечественного производства», – отметили в компании.

«За рулем» ранее объяснил, как спасти кузов от коррозии во время сезона дождей.