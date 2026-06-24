В России появился новый доступный кроссовер Volkswagen дешевле Весты

Volkswagen Tharu XR из Китая предлагается в России с ценами от 1,45 млн рублей

На российском рынке сложилась парадоксальная ситуация: привезти новый Volkswagen из Китая порой выгоднее, чем купить «официальный» китайский SUV в салоне. Яркий пример – модель Tharu XR, которую можно заказать всего за 1,45 млн рублей.

Volkswagen Tharu XR

Сравните: кроссовер Jeland J6, который недавно начали собирать в Петербурге, стоит минимум 2 290 000 рублей. Белорусский паркетник Belgee X50+ – от 2 319 990 рублей. Даже калужский Tenet T4 в версиях 2026 года обойдется не дешевле 2 169 000 рублей. Разница с «немцем» из Поднебесной – почти миллион.

Согласно объявлению на одном из классифайдов, в Омске готовы привезти Tharu XR под заказ. За 1 450 000 рублей предлагают комплектацию Sharp Advance со всеми документами, нужными для постановки на учет в ГАИ. В базе у машины – полный набор светодиодной оптики, литые 16-дюймовые диски, тканевый салон, кожаный мультируль, два 8-дюймовых экрана (приборная панель и мультимедиа), аудиосистема на четыре динамика. Плюс кондиционер, камера заднего вида, датчики давления в шинах, электрический «ручник», центральный подлокотник спереди и шесть подушек безопасности (фронтальные, боковые, шторки).

Во Владивостоке минимальная цена на Tharu XR уже выше – 1 540 000 рублей. В Нижнем Новгороде за него просят не менее 1 780 000. Заказать поставку также можно в Иркутске, Москве, Чебоксарах, Самаре, Петербурге, Ростове-на-Дону, Уфе, Казани, Перми и еще в ряде городов.

Машины есть и в наличии у перекупщиков. Например, в Красноярске новый Tharu XR продается за 1 850 000 рублей, в Барнауле – за 1 900 000, в Воронеже – за 2 000 000, а в Оренбурге – за 2 200 000. Всего на площадках висят объявления о продаже более двух сотен таких авто. Самые «жирные» комплектации у крупных дилеров из столиц доходят до 3 500 000 рублей.

Интерьер Volkswagen Tharu XR

Volkswagen Tharu XR выпускают с 2024 года на совместном предприятии SAIC Volkswagen. В основе лежит упрощенная платформа MQB A0 – та же, что и у компактных SUV концерна VAG: T-Cross, Taigun и Skoda Kushaq.

Силовые агрегаты разнятся в зависимости от версии. Бюджетные модификации получают 1,5-литровый «атмосферник» на 110 сил, работающий в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом. Топовые варианты – с 1,5-литровым турбомотором мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатым роботом DSG.

О том, почему импорт китайских автомобилей в РФ набирает обороты, «За рулем» уже подробно рассказывал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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