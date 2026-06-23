Корейские кроссоверы после обновления — названа дата старта в РФ

Модернизированные кроссоверы KGM Torres и Actyon ожидаются в РФ к концу 2026 года

На российском авторынке ожидаются обновленные версии корейских кроссоверов KGM Torres и Actyon.

Об этом сообщает источник, ссылаясь на информацию от «Клуба любителей автомобилей ТагАЗ». Уточняется, что в рамках обновления обе модели получили освеженную внешность, а также переработанную эргономику салонов. Одно из главных интерьерных нововведений – блок микроклимата в обоих кроссоверах теперь обзаведется физическими контроллерами выбора режимов: по нынешнему тренду, это три круглые «шайбы» с интегрированными миниатюрными дисплеями.

Отметим, новый Actyon российское представительство анонсировало еще в январе. По последним неофициальным данным, обе названные модели в новом исполнении должны поступить в российскую продажу до конца 2026 года. Помимо двух указанных моделей, бренд KGM (бывший SsangYong) представлено в России рамным внедорожником Rexton и кроссовером Tivoli.

Ранее «За рулем» рассказал, как продаются эти машины в РФ.