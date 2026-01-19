На рынке РФ официально появится новый корейский кроссовер: подробности

Идет подготовка к старту продаж в РФ нового кроссовера KGM Actyon

Корейский бренд KGM, ранее известный в России как SsangYong, планирует расширить на российском рынке свою модельную линейку новым кроссовером Actyon. Об этом сообщил генеральный директор российского дистрибьютора KGM Виталий Осипов.

Поставки нового KGM Actyon в Россию планируются, но точные сроки и цены пока не объявлены.

«Да, будет поставляться в Россию. Но о сроках поставки и о ценах мы сообщим несколько позже», – заявил Осипов.

Первые планы по выводу кроссовера Actyon на российский рынок дистрибьютор KGM подтвердил еще летом прошлого года, до вступления новых правил по расчету утильсбора, которые начали действовать с 1 декабря.

KGM Actyon

Ранее новые KGM Actyon поставляли в страну отдельными партиями из Кореи через параллельный импорт. В сентябре цены на них на Дальнем Востоке начинались от 2 510 000 рублей. Комплектация обычно включает кожаный салон, цифровую приборную панель, мультимедийную систему с сенсорным экраном, кожаный мультируль, камеру кругового обзора, «зимний пакет» с подогревами, электронный стояночный тормоз, климат- и круиз-контроль, а также набор электронных ассистентов водителя.

Интерьер KGM Actyon

Под капотом всех KGM Actyon установлен одинаковый мотор – 1,5-литровый бензиновый турбированный двигатель мощностью 170 лошадиных сил. Он работает в паре с классической шестиступенчатой автоматической коробкой Aisin и может иметь передний или полный привод, реализованный через муфту на задней оси.

Ранее «За рулем» сообщал, что водителей в РФ в 2026 году ждут рост цен на авто, новые штрафы и ГОСТ на знаки.

