Закончилась гарантия? Где выгоднее обслуживать машину
19 января
Закончилась гарантия? Где выгоднее обслуживать машину
«СберАвто»: 70% автовладельцев после гарантии...
Продажи «китайцев» снизятся в России: причины
19 января
Продажи «китайцев» снизятся в России: причины
«Газпромбанк автолизинг»: доля новых китайских...
Toyota LiteAce
19 января
Только формально новые: эти Toyota остаются в строю спустя десятки лет
Autoblog назвал автомобили-долгожители Toyota

На рынке РФ официально появится новый корейский кроссовер: подробности

Идет подготовка к старту продаж в РФ нового кроссовера KGM Actyon

Корейский бренд KGM, ранее известный в России как SsangYong, планирует расширить на российском рынке свою модельную линейку новым кроссовером Actyon. Об этом сообщил генеральный директор российского дистрибьютора KGM Виталий Осипов.

Выбираем недорогой универсальный автомобиль: сравнили две Лады и Солярис

Поставки нового KGM Actyon в Россию планируются, но точные сроки и цены пока не объявлены.

«Да, будет поставляться в Россию. Но о сроках поставки и о ценах мы сообщим несколько позже», – заявил Осипов.

Первые планы по выводу кроссовера Actyon на российский рынок дистрибьютор KGM подтвердил еще летом прошлого года, до вступления новых правил по расчету утильсбора, которые начали действовать с 1 декабря.

KGM Actyon
KGM Actyon

Ранее новые KGM Actyon поставляли в страну отдельными партиями из Кореи через параллельный импорт. В сентябре цены на них на Дальнем Востоке начинались от 2 510 000 рублей. Комплектация обычно включает кожаный салон, цифровую приборную панель, мультимедийную систему с сенсорным экраном, кожаный мультируль, камеру кругового обзора, «зимний пакет» с подогревами, электронный стояночный тормоз, климат- и круиз-контроль, а также набор электронных ассистентов водителя.

Интерьер KGM Actyon
Интерьер KGM Actyon

KGM Torres и Jetta VS7 — тест в цифрах

Под капотом всех KGM Actyon установлен одинаковый мотор – 1,5-литровый бензиновый турбированный двигатель мощностью 170 лошадиных сил. Он работает в паре с классической шестиступенчатой автоматической коробкой Aisin и может иметь передний или полный привод, реализованный через муфту на задней оси.

Ранее «За рулем» сообщал, что водителей в РФ в 2026 году ждут рост цен на авто, новые штрафы и ГОСТ на знаки.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:KGM
19.01.2026 
Фото:KGM
Отзывы о KGM (Ssang Yong) Actyon (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
KGM (Ssang Yong) Actyon  2015
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Комфортный, хорошая эргономика, динамичный
Недостатки:
на бензиновом гремит цепь
Комментарий:
Это второй Ssang Yong Actyon , на первом за 3 года проехал 85 000 км, менял сален- блоки по гарантии, колодки поменял сам. Больше никаких проблем не было. Сдал в Трейд-ин, причем вполне удачно, доплатил и взял новую. На втором пробег 50 000 км за 2 года, пока без проблем. Расход по трассе 7.3- 8 л на сотню. Оба бензиновые, КПП механика, дизель не рассматривал, т.к в регионе зимой температура опускается до -35. а иногда и больше. Эксплуатация круглый год. Зимой почти все время стоит у дома. По вопросу дорогого ТО могу посоветовать - покупайте все расходники сами, свечи оригинал иридиевые можно найти за 1200 руб, фильтры тоже недорогие и меняйте сами, на плановое ТО приезжайте только для замены масла, масло везите свое, я использую Total Quartz Ineo MC3 5W/30, 100% замена оригинальному. Знакомый брал авто в тоже время и решил сэкономить на масле, на 45 тыс пришлось менять цепь. Машина хорошая, сделана добротно, но требует внимания и грамотной эксплуатации.
+7