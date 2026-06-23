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Европейцы снова активно покупают машины

«Автостат»: продажи легковых автомобилей в Европе в мае выросли на 3,6%

Продажи новых легковушек в странах Европы по-прежнему идут в гору – по итогам мая 2026-го местный авторынок прибавил 3,6% относительно того же месяца годом ранее. В цифрах это выглядит так: 1,15 миллиона машин. Как подсчитали в агентстве « АВТОСТАТ», ссылаясь на статистику Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), положительная динамика держится уже четвертый месяц кряду.

Самые высокие показатели в конце весны традиционно у Volkswagen Group: немецкий концерн реализовал 121,3 тысячи автомобилей. Правда, это на 4,8% меньше, чем в мае 2025-го. На второй строчке с большим отрывом расположилась Toyota – 72,2 тысячи штук, что лишь на 0,2% превышает прошлогодний результат. Замкнула тройку лидеров Skoda с объемом в 71,6 тысячи машин (-1,5%). В первую пятерку также вошли BMW (65,7 тысячи; – 1,9%) и Renault (61,2 тысячи; без изменений в процентах).

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Что касается общей картины за первые пять месяцев 2026 года, то здесь европейский авторынок тоже демонстрирует уверенный рост. С января по май включительно дилеры продали 5,82 миллиона легковых автомобилей – это на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

О том, почему растет спрос на китайские автомобили, «За рулем» уже писал .

Источник:  Автостат
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