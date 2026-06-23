Сэкономить на ремонте: в России вырос спрос на автомобили-«доноры»

Россияне начали скупать автомобили-«доноры» на запчасти

В России получает широкое распространение схема ремонта подержанных автомобилей за счет узлов, деталей и расходников, взятых у так называемых автомобилей-«доноров». О том, как работает такой алгоритм ремонта, рассказали эксперты Migtorg. Автомобили, которые страховые компании признают «тотальными» и экономически невыгодными для реставрации, на деле превращаются в золотую жилу для запчастей. Изучив структуру спроса на такую технику, аналитики выяснили: большинство поврежденных машин покупают вовсе не для восстановления, а ради деталей.

Схема проста: человек находит на аукционе подходящий битый экземпляр, официально его выкупает, а затем снимает с «донора» все ценное – от двигателя и коробки передач до кузовных панелей и электроники. Эти компоненты идут на ремонт собственной машины владельца.

Правда, по словам экспертов, такой подход зачастую оказывается куда выгоднее, чем заказ оригинальных запчастей через местных дилеров или даже по каналам параллельного импорта. В подтверждение этому – свежая статистика рынка.

Как выяснилось, безоговорочным лидером по «донорству» стали китайские бренды. На их долю пришлось больше трети всех продаж – 34,7% при средней цене лота в 913 тыс. рублей. За ними с заметным отрывом следуют немецкие автомобили (27,8%, средний ценник – 711 тыс. рублей). На третьем месте расположились российские модели (19,2%, в среднем за «донора» просят 221 тыс. рублей), а замыкают четверку «корейцы» (8,9% со стоимостью около 400 тыс. рублей). Исследование опиралось на данные по более чем 1800 автомобилям, которые ушли с молотка на торгах.

Ранее «За рулем» рассказывал, почему автовладельцы тратят на ремонт машины больше, чем на собственное здоровье.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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