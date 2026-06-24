Сколько большинство россиян готовы заплатить за подержанную машину

Большинство россиян готовы купить авто с пробегом не дороже 2 млн рублей

Автомобильный портал «Дром» выяснил, сколько жители разных регионов России готовы отдать за машину с пробегом. В опросе, который проводили с 27 апреля по 6 мая 2026 года, поучаствовали почти 13 тысяч человек. Оказалось, абсолютное большинство (55%) не готовы выложить за «бэушку» больше 2 млн рублей.

Причем внутри этой группы расклад такой: 27% респондентов планируют уложиться в 1 млн рублей, а еще 28% – в пределы от 1,5 до 2 млн рублей. Треть опрошенных (31%) смотрят на варианты дороже – от 2,5 млн и выше. Из них 17% готовы потратить до 3 млн, а 14% – от 4 до 6 млн рублей.

Где бюджеты выше, а где экономят

Самые смелые бюджеты (от 4 до 6 млн) оказались у жителей Сахалинской, Ленинградской областей, Приморья, Якутии и Хабаровского края. В комментариях участники заметили: с бюджетом в 1-2 млн рублей новую машину, кроме разве что отечественных моделей, в салонах сейчас и не найти.

Ранее «За рулем» рассказал , что китайские автомобили завоевывают российский рынок.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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