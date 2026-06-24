Пикап GWM Poer с механикой: кто будет его покупать

Эксперт Иванов оценил перспективы GWM Poer с МКП на российском рынке

Новую версию пикапа GWM Poer с механической коробкой передач в компании «Рольф» назвали логичным шагом для расширения линейки. Директор по продажам новых автомобилей Николай Иванов пояснил, что для многих «рабочая лошадка» с «ручкой» остается самым понятным вариантом – такая трансмиссия проще и надежнее при полной загрузке, на бездорожье или в коммерческих задачах.

По словам эксперта, наибольший интерес, скорее всего, вызовет именно дизельная модификация с МКП. Для рамного пикапа такой тандем выглядит естественно: дизель экономичнее, лучше приспособлен для перевозки грузов и тяжелого бездорожья. Правда, в структуре продаж Poer версия с механической коробкой вряд ли станет основной – рынок давно уже развернулся в сторону автоматов, особенно в городах.

Но все же новая модификация способна подстегнуть спрос. Кому именно она интересна? Предпринимателям, владельцам загородных участков, фермерам, строительным и сервисным компаниям, а еще покупателям из регионов, где надежность и утилитарность ценятся выше комфорта. Среди прямых конкурентов – JAC T9, Sollers ST6/ST8, УАЗ «Пикап» и ряд моделей по параллельному импорту, перечислил Иванов.

Напомним: раньше GWM Poer предлагали в России только с «автоматами» – 8-диапазонным на бензиновом моторе объемом 2 литра и 9-ступенчатым на 2,4-литровом турбодизеле. Теперь в гамме появилась 6-скоростная механика, причем доступна она с обоими типами двигателей.

Технические подробности

Грузоподъемность такого пикапа достигает 975 килограммов. А еще автомобиль может буксировать прицеп до 750 килограммов без тормозной системы и до 2250 килограммов – если тормоза есть. Модификации с механической коробкой получили систему подключаемого полного привода (Part-Time), где передние колеса подключаются жестко, а межосевого дифференциала попросту нет.

GWM Poer

Зато в стандартном оснащении – понижающая передача и принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала. Кстати, внешность у версии с МКП тоже немного другая – иной дизайн экстерьера.

Цена вопроса: GWM Poer в комплектации «Комфорт» с «ручкой» стоит 3 449 000 рублей, причем как для бензинового, так и для дизельного варианта. Старт продаж новых модификаций пикапа в России намечен на конец июня 2026 года.

GWM Poer

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