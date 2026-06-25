Новый корейский седан вышел в продажу: называем цены

В РФ начали продавать новые седаны Hyundai Elantra по цене от 1,27 млн рублей

Парадоксальная ситуация складывается на российском авторынке: иномарка оказывается доступнее продукции отечественного производителя.

Речь идет о седане Hyundai Elantra, который сейчас можно «пригнать» под заказ, и цена такого варианта стартует ниже официальных расценок на LADA Vesta. Журналисты «Автоновостей дня» подсчитали, во сколько обойдется корейская альтернатива.

По их данным, за 1 270 000 рублей во Владивостоке готовы доставить машину в комплектации GLX Elite Edition. За эти деньги покупатель получает кожаный салон (искусственная кожа на сиденьях), мультируль с кожаной оплеткой, камеру заднего вида с датчиками парковки, «цифровую» приборку, мультимедиа с тачскрином, светодиодные фары, кондиционер и базовый набор электронных ассистентов.

Для сравнения: LADA Vesta 2026 года с механикой стоит от 1 581 000 рублей – это почти на 300 тысяч дороже. Еще резче контраст с белорусским Belgee S50 (он же китайский Geely Emgrand): там цены взлетают уже с отметки 1 899 990 рублей. По сути, «Элантра» оказывается самым доступным седаном в этом сегменте из тех, что можно найти у перекупщиков.

Hyundai Elantra

География поставок широкая. В Хабаровске, к примеру, аналогичную машину предложат за 1,29 млн рублей. Столичным же покупателям придется выложить заметно больше – в Москве за нее просят минимум 1,7 миллиона. Впрочем, для жителей Балашихи (Московская область) и Красноярска ситуация чуть лучше – там цены около 1,6 млн. Есть предложения в Абакане (1,65 млн), Оренбурге и Новосибирске (1,68 млн). В Омске, Тюмени, Томске, Питере, Краснодаре, Самаре, Волгограде, Казани, Ставрополе, Воронеже, Нижнем Новгороде и еще дюжине городов машину тоже можно заказать.

Что с машинами, которые уже в наличии? Цены здесь, ожидаемо, выше. Сразу забрать седан можно в Сочи и Краснодаре (от 2,05 млн), в Кургане (от 2,1 млн) или в подмосковном Красногорске (от 2,25 млн). В Москве «живые» автомобили стоят от 2,33 млн, в Красноярске – от 2,35 млн, в Казани – от 2,399 млн, в Кемерово – от 2,49 млн. Рекорд среди найденных объявлений стоит в Екатеринбурге – 2,689 миллиона рублей.

Особенности корейских машин

Под капотом у большинства предлагаемых седанов – бензиновый «атмосферник» на 1,5 литра (115 л. с.) в паре с вариатором и передним приводом. Правда, встречаются и корейские версии с более мощным мотором 1,6 литра (123 силы), который тоже работает в связке с вариатором IVT. Такие экземпляры – редкость, но их можно найти в продаже.

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