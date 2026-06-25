Оцинковка на УАЗе — процесс стартовал

Группа «Соллерс» перевела линейку пикапом на оцинкованные кузовные детали

Пресс-служба группы «Соллерс» рассказала о переходе на оцинкованные детали кузовов пикапов, выпускающихся под брендом Sollers.

Сообщается, что сама сталь – легированная с усиленной антикоррозийной защитой, ее поставляет Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). А уже в процессе цинкования листы погружаются в горячий расплав цинка, в результате чего получают двухстороннее покрытие, которое продлевает срок службы кузова в разы. На данный момент технология уже начала применяться на пикапах Sollers ST6, ST8 и ST9.

В компании уточняют, что внедорожник Sollers S9, имеющий общую с ST9 платформу, получит оцинковку кузова с самого начала производства в сентябре текущего года. Правда, перечень оцинкованных деталей пока не приводят. Неизвестно также, распространится ли технология на модельный ряд Ульяновского автозавода. Напомним, все перечисленные модели Sollers выпускаются в индустриальном парке УАЗ.

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