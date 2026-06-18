Sollers SF5 — есть цены и комплектации

Группа «Соллерс» начала продажи семейства коммерческих автомобилей Sollers SF5

Цены на автомобили семейства Sollers SF5 (СФ5) стартуют с 3 270 000 рублей за цельнометаллический фургон на 6-ступенчатой механике.

Эту сумму можно снизить до 2 610 000 рублей, если покупать машину в кредит (скидка до 300 000 рублей) и использовать трейд-ин или госпрограмму льготного лизинга. Версии с 6-ступенчатым автоматом на 150 000 рублей дороже «механических» и доступны для всех модификаций – помимо фургонов, это пассажирские автобусы, грузопассажирские версии, грузовые и специальные автомобили. Гамма включает модификации полной массой 3,5 и 4,2 тонны.

В базовую комплектацию входят:

мультифункциональное рулевое колесо,

кондиционер,

бортовой компьютер,

круиз-контроль,

аудиосистема с поддержкой MP3,

USB-разъемы для зарядки мобильных устройств,

подстаканники,

электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида,

электрические стеклоподъемники,

светодиодные ходовые огни,

АBS и ESC,

фронтальные подушки безопасности,

ассистент трогания на подъеме,

парктроник.

Варианты по модификациям:

Цельнометаллические фургоны – два варианта габаритной длины и высоты крыши, односкатная или двускатная ошиновка задней оси. Грузовой отсек – обшивка стен и потолка, ударопрочное пластиковое покрытие пола, такелажные петли, защита колесных арок, освещение, поручни в проемах боковой и задних распашных дверей. В версии с максимальным объемом кузова (12,7 куб. м) двери открываются на 270° и фиксируются магнитными замками.

Пассажирские автобусы – салон на 15 человек, комфортные кресла с подлокотниками и регулировкой спинки, отдельный климат-контроль, светодиодное освещение, полки для личных вещей.

Грузопассажирские – салон до 7 человек, версии с фиксированной и с варьируемой длиной пространства для груза и пассажиров. Максимальный полезный объем – 8,3 куб. м.

Грузовые автомобили – бортовые платформы, промтоварные и изотермические фургоны объемом до 17,5 куб. м и максимальной вместимостью 8 европалет (1200 х 800 мм).

Кроме того, Sollers SF5 (СФ5) позиционируется как универсальное решение для постройки спецтранспорта, включая инкассаторскую технику, автомобили скорой помощи и автодома. Все эти машины производятся по полному циклу на заводе «Соллерс Алабуга» с высокой долей локализованных компонентов. В их числе – дизель 2.7 на 150 л.с. (Евро-5) и 6-ступенчатая МКП с усиленными шестернями и синхронизаторами.

Гарантия на автомобили составляет 2 года без ограничения пробега. Гарантия на ЛКП – 4 года и 8 лет от сквозной коррозии. На АКП – 4 года или 200 000 км.

Ранее «За рулем» рассказал, что и подушки безопасности в этих машинах тоже будут российские.