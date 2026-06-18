Sollers SF5 — есть цены и комплектации
Цены на автомобили семейства Sollers SF5 (СФ5) стартуют с 3 270 000 рублей за цельнометаллический фургон на 6-ступенчатой механике.
Эту сумму можно снизить до 2 610 000 рублей, если покупать машину в кредит (скидка до 300 000 рублей) и использовать трейд-ин или госпрограмму льготного лизинга. Версии с 6-ступенчатым автоматом на 150 000 рублей дороже «механических» и доступны для всех модификаций – помимо фургонов, это пассажирские автобусы, грузопассажирские версии, грузовые и специальные автомобили. Гамма включает модификации полной массой 3,5 и 4,2 тонны.
В базовую комплектацию входят:
- мультифункциональное рулевое колесо,
- кондиционер,
- бортовой компьютер,
- круиз-контроль,
- аудиосистема с поддержкой MP3,
- USB-разъемы для зарядки мобильных устройств,
- подстаканники,
- электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида,
- электрические стеклоподъемники,
- светодиодные ходовые огни,
- АBS и ESC,
- фронтальные подушки безопасности,
- ассистент трогания на подъеме,
- парктроник.
Варианты по модификациям:
- Цельнометаллические фургоны – два варианта габаритной длины и высоты крыши, односкатная или двускатная ошиновка задней оси. Грузовой отсек – обшивка стен и потолка, ударопрочное пластиковое покрытие пола, такелажные петли, защита колесных арок, освещение, поручни в проемах боковой и задних распашных дверей. В версии с максимальным объемом кузова (12,7 куб. м) двери открываются на 270° и фиксируются магнитными замками.
- Пассажирские автобусы – салон на 15 человек, комфортные кресла с подлокотниками и регулировкой спинки, отдельный климат-контроль, светодиодное освещение, полки для личных вещей.
- Грузопассажирские – салон до 7 человек, версии с фиксированной и с варьируемой длиной пространства для груза и пассажиров. Максимальный полезный объем – 8,3 куб. м.
- Грузовые автомобили – бортовые платформы, промтоварные и изотермические фургоны объемом до 17,5 куб. м и максимальной вместимостью 8 европалет (1200 х 800 мм).
Кроме того, Sollers SF5 (СФ5) позиционируется как универсальное решение для постройки спецтранспорта, включая инкассаторскую технику, автомобили скорой помощи и автодома. Все эти машины производятся по полному циклу на заводе «Соллерс Алабуга» с высокой долей локализованных компонентов. В их числе – дизель 2.7 на 150 л.с. (Евро-5) и 6-ступенчатая МКП с усиленными шестернями и синхронизаторами.
Гарантия на автомобили составляет 2 года без ограничения пробега. Гарантия на ЛКП – 4 года и 8 лет от сквозной коррозии. На АКП – 4 года или 200 000 км.
Ранее «За рулем» рассказал, что и подушки безопасности в этих машинах тоже будут российские.
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