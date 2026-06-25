Лого ЗаРулем
#
Журнал на домРазборка неделиЭлектромобильностьЧто с бензином?СкидкиАвтомаслаДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Дилеры предупредили о скачке цен с 1 июля

Ликвидные авто подорожают на 5%, а модели с дорогим сервисом уйдут в минус

С 1 июля на российском рынке автомобилей с пробегом начнется ценовое размежевание.

Опрошенные Autonews.ru дилеры и эксперты единодушны в одном: стабильности не будет, однако разнонаправленные колебания затронут практически все сегменты.

Прежде всего, рост цен ожидает ликвидные экземпляры. По прогнозам представителей «Авилона», стоимость машин с чистой историей, малым пробегом и в отличном состоянии может увеличиться на 2-5%. В первую очередь это коснется популярных моделей Lada, Toyota и Kia, а также бестселлеров вроде Hyundai Solaris и Kia Rio.

Что нам заливают в двигатели — рейд по сервисам Эксперты «За рулем» выяснили, какие моторные масла сейчас используют сервисмены
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙДА

Эксперты поясняют это классическим дефицитом качественного предложения на фоне устойчивого спроса, который подогревается дороговизной новых автомобилей и высокими ставками по кредитам.

Согласен с этим и директор по рискам ГК «Интерлизинг» Антон Мелехин, наиболее востребованные кроссоверы и внедорожники в возрасте до десяти лет, а также китайские модели могут прибавить в цене до 5%, особенно в вилке 1,2-1,8 млн рублей.

При этом из-за смены предпочтений автовладельцев, которые массово пересаживаются на новые китайские машины, резко падает спрос на модели с дорогим обслуживанием.

В зоне риска оказались Chevrolet, Opel, Peugeot и Citroën. Ритейлеры вынуждены сбрасывать такие автомобили, предлагая на них дисконты, чтобы ускорить продажи. В то же время в «Рольфе» прогнозируют, что глобального обвала цен все же не случится – колебания будут определяться сезонностью и конкретным качеством каждого авто.

Что касается «китайцев» с пробегом, то здесь эксперты ожидают затишья: значительного роста или падения не предвидится, возможны лишь точечные скидки в 2-3%.

При этом дилеры советуют не откладывать покупку в долгий ящик из-за прогнозов по инфляции и курсу валют, хотя специалисты «Рольфа» напоминают главное правило: выбирать стоит не выгодный месяц, а конкретный проверенный автомобиль, ориентируясь на его техническое состояние и юридическую чистоту.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Autonews.ru
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram