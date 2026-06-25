Дилеры предупредили о скачке цен с 1 июля

Ликвидные авто подорожают на 5%, а модели с дорогим сервисом уйдут в минус

С 1 июля на российском рынке автомобилей с пробегом начнется ценовое размежевание.

Опрошенные Autonews.ru дилеры и эксперты единодушны в одном: стабильности не будет, однако разнонаправленные колебания затронут практически все сегменты.

Прежде всего, рост цен ожидает ликвидные экземпляры. По прогнозам представителей «Авилона», стоимость машин с чистой историей, малым пробегом и в отличном состоянии может увеличиться на 2-5%. В первую очередь это коснется популярных моделей Lada, Toyota и Kia, а также бестселлеров вроде Hyundai Solaris и Kia Rio.

Эксперты поясняют это классическим дефицитом качественного предложения на фоне устойчивого спроса, который подогревается дороговизной новых автомобилей и высокими ставками по кредитам.

Согласен с этим и директор по рискам ГК «Интерлизинг» Антон Мелехин, наиболее востребованные кроссоверы и внедорожники в возрасте до десяти лет, а также китайские модели могут прибавить в цене до 5%, особенно в вилке 1,2-1,8 млн рублей.

При этом из-за смены предпочтений автовладельцев, которые массово пересаживаются на новые китайские машины, резко падает спрос на модели с дорогим обслуживанием.

В зоне риска оказались Chevrolet, Opel, Peugeot и Citroën. Ритейлеры вынуждены сбрасывать такие автомобили, предлагая на них дисконты, чтобы ускорить продажи. В то же время в «Рольфе» прогнозируют, что глобального обвала цен все же не случится – колебания будут определяться сезонностью и конкретным качеством каждого авто.

Что касается «китайцев» с пробегом, то здесь эксперты ожидают затишья: значительного роста или падения не предвидится, возможны лишь точечные скидки в 2-3%.

При этом дилеры советуют не откладывать покупку в долгий ящик из-за прогнозов по инфляции и курсу валют, хотя специалисты «Рольфа» напоминают главное правило: выбирать стоит не выгодный месяц, а конкретный проверенный автомобиль, ориентируясь на его техническое состояние и юридическую чистоту.