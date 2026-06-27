В Германии начались продажи Lada на газе

В Германии начали продавать Lada Niva Legend с ГБЩ за 2,4 млн рублей

На немецком рынке впервые официально выставили на продажу российский внедорожник Lada Niva Legend, который работает на газу. Машина уже доступна к заказу у местного дилера.

Цена на модель в версии «Norma Exklusiv» составляет 27 тысяч евро – это порядка 2,4 миллиона рублей по текущему курсу. Для сравнения: сейчас это самая дорогая «Лада» в Европе из тех, что там продаются. Да и вообще это первый случай, когда в Германии легально торгуют заводской газовой версией легендарного внедорожника.

Lada Niva Legend

По данным из рекламного объявления, автомобиль оснащен 83-сильным бензиновым мотором (61 кВт), который переделали под пропан-бутан (LPG). Сколько именно «ест» машина, производитель не уточняет. Правда, логично предположить, что из-за газового оборудования ее владелец будет тратить на заправки меньше, чем владельцы бензиновых собратьев.

Сама машина – 2026 года выпуска, пробег смешной – всего 20 километров. Фактически новая. Техосмотр уже пройден, действует он до апреля 2029-го. Внедорожник выкрашен в черный металлик, внутри – тканевый салон. Из стандартных опций тут: ABS, «всесезонка», бортовой компьютер, электрические стеклоподъемники, иммобилайзер, гидроусилитель руля, стальные колеса и ходовые огни.

Lada Niva Legend

Дилер, кстати, поставил на автомобиль литые диски Dotz – они заметно освежают внешность. Салон четырехместный, коробка – механика, есть заводская гарантия. Важный момент: это не б/у, автомобиль ввозится как новый и впервые был зарегистрирован в апреле 2026-го. Если оформить заказ, машину доставят в любую точку Евросоюза максимум за шесть недель.

О том, насколько популярным стал переход на газ в других регионах, «За рулем» недавно раассказал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

Реклама, ООО «Авторапорт», ИНН 9701071800, erid F7NfYUJCUneVcxJt2c1M