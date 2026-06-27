Названа лучшая «всесезонка» для бюджетных машин: только она прошла испытание

Тест ADAC всесезонных шин 185/65 R15: только одна шина получила оценку «хорошо»

По данным 110km.Ru, немецкий автоклуб ADAC опубликовал свежие итоги испытаний всесезонных покрышек размерности 185/65 R15 – и они заставляют задуматься многих владельцев малолитражек. В тесте участвовало 16 моделей, которые подходят под такие популярные автомобили, как Audi A1, Dacia Sandero, Fiat 500e, Hyundai i20, Mazda 2, Opel Corsa, Peugeot 208, Skoda Fabia или VW Polo. Эксперты проверяли шины на сухом и мокром асфальте, на зимнем покрытии, а также оценивали износостойкость, экологичность и общую безопасность. Результат оказался суровым: лишь один комплект получил итоговую оценку «хорошо» (2,3 балла).

Абсолютным лидером рейтинга стал Continental AllSeasonContact 2. Эта резина демонстрирует сбалансированное и предсказуемое поведение в любых погодных условиях, что особенно порадовало испытателей. Правда, есть у Continental и объективный минус: прогнозируемый ресурс составляет 41 300 км – это чуть меньше, чем хотелось бы, что повлияло на финальную оценку по экологическим параметрам. Но в целом для большинства водителей эта модель, судя по данным ADAC, остается самым надежным из представленных вариантов.

На втором месте расположились Pirelli Cinturato All Season SF 3 и Michelin CrossClimate 2 – обе получили 2,6 балла. У итальянской шины выявили проблемы с зацепом на зимней дороге, а французская уступила конкурентам на мокром покрытии. Зато Michelin оказался лучшим по износостойкости и экологии. Чуть ниже, в середине списка, находятся Vredestein Quatrac, Hankook Kinergy 4S 2, Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, Nokian Tyres Seasonproof 2 и GT Radial ClimateActive. У всех этих моделей эксперты отметили слабые стороны на конкретных типах поверхностей, а у Nokian и GT Radial к тому же низкий ресурс. Для тех, кто ездит мало и в основном по городу, они могут стать компромиссным решением, но за уверенность на трассе придется доплачивать.

Три покрышки – Nexen N'Blue 4Season 2, Dunlop All Season 2 и Milever All Season Versat MC545 – эксперты оценили как «удовлетворительные». Рекомендовать их к покупке специалисты не стали. Основные претензии: слабое поведение на сухом и мокром асфальте. Dunlop, кстати, неплохо показал себя зимой, но сбалансированной безопасности в течение всего года добиться не смог.

Самая тревожная часть результатов – пять моделей получили оценку «неудовлетворительно». В этот антирейтинг попали Norauto 4 Seasons 2 (A.T.U), Bridgestone Weather Control A005-Evo, Mastersteel All Weather 2, Roadhog RGAS02 и Tomason Allseason. Главная беда этих шин – крайне плохое сцепление на зимней дороге, причем многие имеют маркировку «Three Peak Mountain Snowflake». Для водителей в регионах с суровыми зимами это прямой риск.

ADAC напоминает простое правило: при выборе покрышек нужно опираться не на ценник, а на собственный стиль вождения и реальные условия эксплуатации. Специалисты советуют менять резину, когда глубина протектора падает ниже 4 мм, не доверять слепо маркировке EU (тесты доказывают, что она неточна в оценке безопасности на мокрой дороге) и не покупать шины, выпущенные больше трех лет назад – дату производства можно найти по DOT-коду на боковине.

В реальности всесезонные шины – всегда компромисс между летними и зимними моделями. И далеко не каждая из них подходит для российских дорог и климата. Прежде чем покупать такой комплект, стоит изучить результаты независимых испытаний – это поможет не ошибиться и не рисковать зря.

О том, какие еще недорогие модели появляются на рынке, «За рулем» недавно рассказывал.