В Австрии продают раллийный ВАЗ-2105 — недешево!

На аукцион eBay выставлен седан ВАЗ-2105 ВФТС с начальной ценой 45 тысяч евро

В Европе на продаже «всплыл» очередной спортивный седан в духе культового ралликара ВАЗ-2105 ВФТС (Lada 2105 VFTS) – страница с такой машиной появилась на площадке онлайн-аукциона eBay.

Важно оговориться: эта машина — не подлинное творение Вильнюсской фабрики транспортных средств, но и не имитация «под ВФТС», коих существует бесчисленное множество. Автомобиль на продаже – серьезный, он подготовлен по знаменитой раллийной Группе B, и спецификация его близка с реальной «пятеркой» VFTS. Цена немаленькая, но объяснимая – примерно столько вазовские ралликары тех лет и стоят.

Стартовый ценник этой машины на аукционе составляет 45 000 евро, то есть около 3,8 млн рублей, а блиц-цена, по которой можно выкупить машину в обход торгов – 60 000 евро, это примерно 5,1 млн рублей. Российский источник, обративший внимание на лот, приводит перевод оригинального описания:

«Эта Lada прибыла в Австрию новой в 1981 году, а в 1985 году тогдашний импортер ÖAF (а именно – его раллийная команда под руководством Руди Штоля*) переоборудовал автомобиль под спецификацию VFTS / Rallye (омологация B222), сертифицировал его и получил паспорт технического средства для дорог общего пользования — с неограниченным допуском (полной легализацией)!

Спецификация: Каркас безопасности, расширители колеи, демонтированные бамперы, спойлеры, мощность 130 л.с., широкие шины/диски, дополнительные фары дальнего света и так далее. После переоборудования автомобиль непрерывно участвовал в чемпионатах Австрии по ралли вплоть до 1989 года (пилоты Руди Штробль, Райнер Валенчко и Энгельберт Хельм). Затем машина "исчезла" в одном из гаражей в регионе Вальдфиртель (Австрия).

В 2018 году автомобиль и запчасти к нему были выкуплены нынешним владельцем и до конца 2019 года отреставрированы высококлассными специалистами из мира ралли, с которыми он сотрудничает уже много лет. В 2020 году был оформлен новый спортивный техпаспорт FIA / HTP (Historic Technical Passport). Автомобиль полностью соответствует регламенту FIA и омологации B222. Все документы в наличии и в полном объеме».

* Рудольф Штоль – известный австрийский раллист, в 1970-80-х выступавший исключительно на советской технике.

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