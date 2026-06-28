Этот мотоцикл разгоняется до «сотни» за полсекунды и не расходует топливо

Построен паровой мотоцикл, который разгоняется до 100 км/ч за 0,4 секунды

Британский инженер построил мотоцикл, который работает на энергии пара и при этом оставляет позади электрокары Tesla. Паровая тяга оказалась способна на невероятную динамику.

Аппарат проезжает классическую дистанцию в 402 метра всего за 5,5 секунды. Это круче, чем показатели многих серийных спорткаров. А разгон до 100 км/ч занимает у этого чуда техники и вовсе 0,4 секунды – быстрее, чем у любой Tesla.

Предельная скорость парового мотоцикла достигает почти 310 км/ч. Получается, сегодня самые быстрые двухколесные машины на планете вовсе не обязаны сжигать бензин или полагаться на электромоторы.

О необычных силовых установках «За рулем» ранее рассказывал.