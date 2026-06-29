В России появился новый кроссовер Chevrolet с богатым оснащением и по приятной цене

Chevrolet Trax второго поколения из Кореи ввозят в РФ с ценами от 1,6 млн рублей

На российском рынке компактных SUV появился еще один интересный вариант – Chevrolet Trax нового поколения. Эти машины везут из Кореи по параллельным каналам, и у некоторых дилеров уже есть в наличии или под заказ. Самая низкая цена, которую удалось найти на классифайдах, стартует от 1,6 млн рублей.

По габаритам новинка почти копия Hyundai Creta или Kia Seltos: 4537 мм в длину, 1823 мм в ширину и 1560 мм в высоту, а колесная база – 2700 мм. В основе лежит платформа GM VSS-F, а коробка во всех версиях – классический шестиступенчатый автомат, без вариаторов и роботов.

Chevrolet Trax

За 1 600 000 рублей кроссовер предлагают привезти под заказ во Владивостоке. В базовой комплектации 1RS идут эко-кожа, кожаный мультируль с кнопками, климат-контроль, электропривод багажника, бесключ и кнопка запуска, а еще два экрана – цифровая приборка и медиасистема – объединенные в один блок. Интересно, что LADA Niva Travel в средней версии с LED-оптикой стоит больше – 1 717 000 рублей. А конкурент Tenet T4 2026 модельного года отдадут минимум за 2 169 000 рублей, Jeland J6, который только появился в продаже, стартует от 2 290 000 рублей.

В другом объявлении из Владивостока ту же модель оценили в 2 млн рублей, еще один продавец просит 2 260 000, а в Находке и Омске цена доходит до 2 450 000. За эти деньги машина уже топовая: салон с ярко-красной прострочкой, перфорированный руль с глянцевым декором, система удержания в полосе, электронный «ручник» с AutoHold, круиз, климат, кожаные сиденья, черные литые диски. Причем похожая версия, но с аналоговой приборкой, в Омске обойдется примерно в 2 380 000.

Интерьер Chevrolet Trax

Из наличия Chevrolet Trax можно купить в Москве – частный мультибрендовый автосалон просит за них 3 280 000 рублей. Сюда входит коммерческий утильсбор и все накладные расходы, зато комплектация богатая: цифровая приборка, большой тачскрин, бесключ. кнопка запуска двигателя и прочее.

Мотор у всех одинаковый – 1,2-литровый трехцилиндровый турбодвигатель, выдающий 137 лошадиных сил. Работает он исключительно с шестиступенчатым автоматом и только на переднем приводе. Полноприводных версий у Trax второго поколения не предусмотрено.

О том, какими рамными внедорожниками дорожат больше всего, «За рулем» уже рассказывал.