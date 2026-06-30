Особый внедорожный спорткар Lamborghini выставили на продажу в России

В РФ продают Lamborghini Huracan Sterrato с пробегом 100 км за 39,1 млн рублей

Huracan Sterrato с защитным пластиковым обвесом и увеличенным дорожным просветом выставили на продажу в РФ за 39,1 миллиона рублей. Как заявляет продавец, пробег у модели чисто символический – всего 100 км, плюс она полностью растаможена. Похоже, владелец так и не решился эксплуатировать лимитированную машину по-настоящему.

На кузов установили глянцевые расширители арок – такая опция досталась лишь небольшой доле выпущенных экземпляров. В остальном перед нами та самая прощальная версия Huracan, которую итальянцы выпустили тиражом в 1499 штук.

От обычного Huracan Evo Sterrato отличается внедорожным обвесом: дорожный просвет увеличили на 44 мм, поставили усиленную подвеску, защиту днища и рейлинги на крыше. Снаружи заметен дополнительный свет, а обута машина в специальные шины Bridgestone Dueler AT002.

В движение ее приводит атмосферный 5,2-литровый V10, выдающий 610 л.с. Трансмиссия – роботизированная, привод – полный. Правда, из-за внедорожных настроек и агрессивной резины максималка ограничена 260 км/ч, зато разгон до сотни занимает 3,4 секунды.

О внедорожниках, которые дольше всего держат цену, «За рулем» недавно рассказал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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