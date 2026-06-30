Названы самые дешевые седаны в России: список из пяти моделей

Lada Granta в очередной раз признана самым доступным седаном в России

Рынок новых автомобилей в России все сильнее завален кроссоверами и внедорожниками – народ на них буквально «подсел». Но и у классических седанов, вопреки тренду, остаются верные поклонники, особенно если речь про действительно доступные деньги.

Самая бюджетная новинка – и тут без сюрпризов – LADA Granta. Ценник на «народный» седан «АВТОВАЗа» стартует ниже всех по рынку: 850 000 рублей за версию «Стандарт Плюс». Под капотом у нее 1,6-литровый «атмосферник» на 90 л.с., механика о пяти передачах и передний привод. В базе – подушка безопасности для водителя, ЭРА-ГЛОНАСС, «баранка» с электроусилителем, ABS, EBD и передние электростеклоподъемники. Негусто, зато дешево.

LADA Granta

Следом идет LADA Iskra – как минимум за 1 277 000 рублей. У новинки модельного ряда в базе тот же 1,6-литровый 90-сильный двигатель, механическая коробка и передний привод. Опций тут побольше: парочка фронтальных подушек, крепления ISOFIX, ABS, EBD, ESC, TSC, электроусилитель, электростеклоподъемники, датчики дождя и света, 15-дюймовые стальные диски и телематика LADA Connect. Правда, кондиционера и «мультимедийки» в «Комфорте» не найдете.

LADA Iskra

Третью строчку заняла LADA Vesta. За седан 2025 модельного года просят от 1 558 000 рублей, а вот свежая версия 2026-го потяжелела на 23 000 рублей. Техническая начинка скромная: 1,6 литра, 106 л.с. и пятиступенчатая механика. Зато в базе есть кондиционер, пара фронтальных «эйрбэгов», боковые зеркала с обогревом и электрической регулировкой, все четыре стеклоподъемника, аудиоподготовка и стальные 15-дюймовые диски. Салон тканевый, но с вставками из эко-кожи.

LADA Vesta

Самая недорогая иномарка в этом сегменте – китайский Changan Alsvin. Стартовая цена на машину 2024 года выпуска в версии «Стандарт» – 1 889 900 рублей, столько же стало после январской индексации. В оснащение такого авто входят кондиционер, датчик света, круиз-контроль, камера заднего вида, зеркала с обогревом и электроприводом, а также мультимедиа с 7-дюймовым сенсором и четыре динамика. Силовой агрегат – 1,5-литровый «атмосферник» на 98 л.с., работающий в паре с пятиступенчатым роботом.

Changan Alsvin

Замыкает подборку Belgee S50 – белорусский «брат-близнец» Geely Emgrand. Цена на начальную версию «Актив» составляет 1 899 990 рублей. Под капотом стоит 1,5-литровый двигатель на 122 л.с. и пятиступенчатая механика. Из базового оснащения у единственного седана Belgee (он появился в РФ осенью прошлого года) – галогеновые фары с датчиком света, задние парктроники, контроль давления в шинах, две фронтальные подушки, мульти-руль, кондиционер, подогрев передних сидений, наружных зеркал и форсунок стеклоомывателя. В начальной версии сиденья тканевые, в дорогих – уже с эко-кожей.

Belgee S50

О том, как выбрать практичную альтернативу бюджетному седану, «За рулем» уже рассказывали.