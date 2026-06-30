В России появилась практичная полноприводная Тойота чуть дороже Гранты

Универсалы Toyota Probox предлагаются в РФ с ценами от 1,21 млн рублей

Для тех, кто ищет доступный и новый рабочий универсал, в российские регионы Дальнего Востока наладили неофициальные поставки Toyota Probox из Японии. Праворульные модели продают преимущественно под заказ, а стартовая цена – от 1,21 млн рублей.

Одна из главных фишек Пробокса – доступный полный привод. Во Владивостоке как раз можно заказать полноприводную версию за 1 210 000 рублей. Под капотом у нее стоит 1,5-литровый атмосферник на 109 л.с. с чугунным блоком. Двигатель, кстати, весьма живучий – его ресурс, по заявлениям, доходит до 350-400 тысяч километров. Коробка – вариатор.

Toyota Probox

По части оснащения все довольно скромно. Из современных удобств – только мультимедиа с сенсорным экраном. В базе есть кондиционер, 14-дюймовые стальные диски, датчик света, система управления дальним светом, обогрев заднего стекла, центральный замок с ключом ДУ, штатная сигнализация и пара фронтальных подушек безопасности.

Чуть дороже, за 1 360 000 рублей, в Хабаровске предлагают переднеприводную версию с гибридом. Она сочетает 74-сильный бензиновый мотор и электродвигатель, суммарная отдача – около 100 лошадиных сил. Плюс к этому – «внедорожные» шины, багажник на крыше и камера заднего вида.

Интерьер Toyota Probox

Интересно, что даже отечественный универсал Lada Largus с 90-сильным мотором ощутимо дороже – минимум 1 587 000 рублей. А если брать топовую комплектацию со 106-сильным двигателем, цена подскакивает аж до 1 842 000 рублей.

Полноприводные бензиновые Toyota Probox тоже можно найти. Во Владивостоке их предлагают минимум за 1 500 000 рублей, в Хабаровске – за 1 589 000, а в Южно-Сахалинске – за 1 690 000 рублей.

Есть даже вариант в наличии – полноприводная машина 2025 года выпуска. Во Владивостоке ее оценили в 1 935 000 рублей. Продавец уверяет: это окончательная цена, уже с учетом всех расходов и без скрытых доплат. По оснащению этот экземпляр отличается нештатной магнитолой без экрана, мультифункциональным рулем и золотистыми легкосплавными дисками.

Ранее стало известно, что рамный внедорожник Toyota Fortuner, который официально продавали в России с 2017 по 2022 год, сейчас тоже везут по альтернативным схемам. На классифайдах цены на него стартуют от 4 100 000 рублей.

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