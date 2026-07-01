Скидки до 900 тысяч: в России рухнули цены на автомобили популярной марки

Цены на три модели бренда BAIC в России снизились на 210-900 тыс. рублей

BAIC резко пересмотрела ценники на три популярные модели, которые собирают на калининградском «Автоторе». Снижение составило от 210 тыс. до 900 тыс. рублей, а в процентах – от 7,8 до 16,4%.

Самая доступная модель бренда в России – седан U5 Plus – подешевела сразу на 330-390 тысяч рублей. Это 13,3-16,4% от прежней цены. Причем максимально просел в цене базовый «Люкс»: минус 390 тысяч, теперь машина стоит 1 990 000 рублей. Версия «Престиж», или Honor, теперь обойдется в 2 150 000 рублей (минус 330 тысяч). Под капотом у всех модификаций калининградской сборки безальтернативный 1,5-литровый атмосферник на 105 л. с., работающий в паре с вариатором. Раньше, кстати, этот седан можно было купить и с механикой.

BAIC U5 Plus

А вот у среднеразмерного кроссовера X55 скинули цену только на одну версию. Базовая комплектация «Люкс» подешевела на 210 тысяч рублей (7,8%) до 2 490 000 рублей. Топовый «Престиж» по-прежнему стоит 2 850 000 рублей – его ценник не тронули. Обе версии оснащены одинаково: 1,5-литровый турбомотор на 177 л. с., 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями и передний привод.

BAIC X55

Самый серьезный дисконт – у рамного внедорожника BJ60. Машину в единственной комплектации «Эксклюзив» уценили сразу на 900 тысяч рублей. Это падение на 15,3%. Теперь ее цена – 4 990 000 рублей. Под капотом – 2,0-литровый дизель мощностью 163 л. с. в паре с 8-ступенчатым автоматом. В качестве «мягкого гибрида» тут выступает 10-киловаттный электромотор: он помогает двигателю, работает как стартер, экономит топливо и делает разгон более плавным и быстрым.

BAIC BJ60

Заодно стало известно, что BAIC получил от китайского минпрома официальное разрешение на выпуск электромобиля ARCFOX Alpha S, который умеет ездить по дорогам общего пользования в режиме автономного вождения третьего уровня (L3).

О других автомобилях, заметно подешевевших в последнее время, мы подробно рассказывали.