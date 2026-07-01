Раскрыта главная причина подорожания запчастей для иномарок в России

Олег Мосеев: Рост цен на запчасти в РФ связан с логистикой, налогами и инфляцией

С января 2026 года владельцы иномарок в России столкнулись с заметным удорожанием автозапчастей и расходных материалов. Как сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), для самых ходовых моделей бюджетного сегмента средняя прибавка к цене укладывается в 6%, однако по некоторым брендам рост достигает куда более ощутимых 15-20%.

Ситуацию прокомментировал Олег Мосеев. По его словам, сразу несколько факторов сошлись в одной точке. Первый и, пожалуй, главный – это осложнение логистики, связанное с событиями на Ближнем Востоке. Второй момент, на который обратил внимание эксперт, – налоговая составляющая. «Много автозапчастей поставлялись на российский рынок через малые и средние автопредприятия и, соответственно, НДС там не было, теперь же он есть. В целом же сказывается еще и инфляция», – объяснил специалист.

Он подчеркнул, что влияние этих причин неравномерно: одни детали, особенно расходники, легко заменить аналогами из Китая, а вот оригинальные комплектующие для многих моделей так просто не привезти. Там, где альтернативы нет, цены летят вверх.

Эксперт также отметил закономерный рост спроса на детали для марок, которые официально в России больше не представлены. «В этой категории транспортных средств естественно, что запчасти дорожают. Потому что чем меньше поставки по объему, тем больше себестоимость единицы продукции», – пояснил Мосеев.

По мнению Мосеева, нынешняя ситуация вряд ли серьезно ударит по схемам параллельного ввоза. «Параллельный импорт не просядет сильно по одной простой причине. Очевидно, что машины, которые везутся альтернативными каналами, покупают люди, которые принципиально не готовы покупать китайские машины. Они готовы покупать автомобиль без гарантии, иногда – по большей цене, чем можно купить аналогичный китайский», – заявил он.

При этом эксперт уверен: рынок адаптируется к любым вызовам. Если обстановка на Ближнем Востоке изменится, логистические цепочки восстановятся, это даст экономию и, в конечном итоге, снижение цен. Не получится так – найдутся альтернативные маршруты. «Реальность показала, что рынок подстраивается под любую ситуацию, которая происходит. Просто нужно время. Я бы не делал какие-то существенные выводы на основании краткосрочной истории, а полгода – это все-таки краткосрочная история», – резюмировал Мосеев.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о причинах и масштабах этого подорожания.

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