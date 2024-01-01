Эксперт оценил перспективы нового российского рамного внедорожника

Эксперт Ковалев назвал конкурентов рамного полноприводного внедорожника Sollers S9

Автомобильный эксперт Сергей Ковалев заявил, что не видит у новой модели Sollers S9 очевидных козырей, которые бы сразу выбивали ее из ряда соперников. По его словам, если сравнивать новинку с кем-то из прямых конкурентов, то в одном случае можно выделить дизайн, а в другом – хорошую локализацию, но явного превосходства над всеми разом у внедорожника нет.

Ковалев подчеркнул: считать УАЗ Патриот прямым конкурентом S9 не стоит – их разделяет разный ценовой сегмент. Однако если кто-то из владельцев Патриота решит пересесть на новинку, то это будет продиктовано желанием получить машину подороже и покомфортнее, а не техническими характеристиками как таковыми.

Говоря о стоимости, эксперт назвал ожидаемый ценник в 4,2-4,7 млн рублей. Правда, он допустил и более оптимистичный сценарий – до 4 млн рублей, особенно с учетом того, как недавно порадовала ценообразованием Volga.

Производство Sollers S9 стартует уже в сентябре 2026 года, причем по полному циклу: со штамповкой, сваркой и окраской кузовов прямо на заводе. На старте модель получит внушительную долю отечественных комплектующих и приличный уровень локализации.

Под капотом у внедорожника 2-литровый дизель мощностью 163 л.с., который будет работать в паре с 8-ступенчатым автоматом. Кстати, позже появится и бензиновая версия, где отдача двигателя составит уже 224 л.с.

Sollers S9

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