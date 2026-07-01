Вы заметили ребенка в закрытой машине на жаре: как нужно действовать?

Юрист объяснил, как действовать, заметив ребенка в закрытой машине на жаре

Юрист Николай Черныщук, который занимает пост директора коллегии юристов «Право на здоровье» и сам является врачом, рассказал, как следует вести себя очевидцам, если в жаркую погоду они заметили малыша в запертом автомобиле.

Первый шаг, по словам эксперта, – снять все на видео, чтобы зафиксировать обстоятельства. Дальше стоит попробовать найти владельца машины, громко позвав его. Еще один вариант – слегка толкнуть машину, чтобы сработала сигнализация. Правда, если видно, что ребенок находится без сознания, тянуть некуда – можно переходить к крайним мерам и разбить окно.

После того как удастся извлечь ребенка из авто, нужно немедленно позвонить в скорую и полицию.

«Вы достанете ребенка, вызовете полицию, и нерадивому родителю как минимум выпишут штраф. Если с ребенком действительно что-то происходило – возможна уголовная ответственность», – подчеркнул Черныщук.

К сожалению, истории с трагическим финалом случаются. В конце июня в Кузбассе умер мальчик, которого собственная мать оставила в машине в жару.

Инцидент случился в Таштаголе. 41-летняя женщина поехала выбирать путевки на отдых, а своего семилетнего сына закрыла в автомобиле. Ребенок провел в раскаленном салоне примерно три часа. Когда мать вернулась и вызвала медиков, мальчика госпитализировали – он был в коме. Медики боролись за его жизнь несколько дней, но спасти, увы, не смогли.

О том, как законно защитить ребенка в аналогичной ситуации, «За рулем» ранее подробно объяснил.