На рынок вышел новый добротный рамный внедорожник: подробности

GAC представила рамный пикап Smilodon Pro с тремя двигателями на выбор

Компания GAC официально объявила о старте продаж на мировом рынке своей новой модели – рамного пикапа Smilodon Pro. Автомобиль появится в продаже с тремя разными двигателями, и некоторые из них позаимствованы у известных производителей.

Хотя премьера пикапа прошла в Китае еще в апреле, сразу после завершения Пекинского автосалона, публике о нем рассказали только теперь. Судя по информации из официальных источников, основным рынком для Smilodon Pro станет Ближний Восток. Кроме того, автомобиль планируют продавать в Южной Африке и Австралии – там такие машины пользуются стабильным спросом.

Ранее на выставке в Пекине GAC представила рамный внедорожник Yue 7, и можно было ожидать, что пикап будет выполнен в похожем дизайне. Однако, вопреки прогнозам, экстерьер новинки получился полностью самостоятельным. Единственное, что выдает родство – передняя оптика, очень напоминающая фары кроссовера GAC GS8.

По размерам новинка довольно крупная: длина кузова достигает 5 388 мм, ширина – 1 920 мм, высота – 1 815 мм. Колесная база составляет 3 230 мм. Для сравнения: популярный в России JAC T9 короче на 58 мм, а расстояние между осями у него меньше на 120 мм. Грузоподъемность пикапа – 820 килограммов, причем эта цифра не зависит от выбранного мотора. Дорожный просвет автомобиля – 200 миллиметров.

В основе машины лежит лонжеронная рама лестничного типа. Производитель заявляет, что Smilodon Pro способен буксировать прицеп массой до 2,5 тонны – вполне достойный показатель для рабочей машины.

Интерьер и оснащение

В салоне установлена четырехдверная кабина. Главный элемент передней панели – большой сенсорный экран диагональю 12,8 дюйма. Приборная панель в зависимости от комплектации может быть либо полностью цифровой, либо аналоговой. На центральном туннеле разместились физические кнопки, крупный селектор коробки передач и пара подстаканников.

В список базового оснащения вошли светодиодная оптика, 16– или 17-дюймовые легкосплавные диски, кожаный мультируль, камера заднего вида, климат-контроль и аудиосистема с четырьмя динамиками.

GAC разделила пикап на две версии: заднеприводную назвали Elite, а полноприводную – Luxury. В салоне базовой модели отделка будет полностью черной, тогда как у более дорогой модификации комбинированная – черно-коричневая.

Моторная гамма

Под капотом Smilodon Pro может оказаться один из трех двигателей. Базовым выступает 2,4-литровый бензиновый агрегат от Mitsubishi, выдающий 211 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента. Ему полагается шестиступенчатая механическая коробка передач.

Второй бензиновый вариант – двухлитровый турбомотор с непосредственным впрыском. Его мощность меньше – 197 л.с., зато крутящий момент выше – 365 Нм. Этот двигатель работает в паре с восьмиступенчатым автоматом ZF.

Для любителей дизеля предусмотрен 2,8-литровый турбодизель производства Isuzu. Его можно заказать в двух вариантах форсировки. Первый выдает 120 л.с. и 285 Нм – с ним сочетается пятиступенчатая механика. Второй вариант мощнее: 150 сил и 400 Нм, а в пару ему ставят восьмиступенчатый автомат.

Важный нюанс: независимо от того, какой двигатель и коробка передач выбраны, пикап может быть как заднеприводным, так и полноприводным.

Ранее «За рулем» рассказывал о схожей новинке среди китайских внедорожников.