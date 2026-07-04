Автомобилисты в России массово устанавают газовое оборудование

Спрос на установку ГБО в России резко вырос: цены, сроки

Российские автовладельцы всё чаще обращаются к установке газового оборудования – интерес к ГБО резко подскочил за последние пару месяцев. По сведениям ГАИ, на начало года на газе ездило 2,3 млн машин. Это примерно 3,4% от общего автопарка страны, который насчитывает 68 млн автомобилей.

Сертифицированные сервисы сейчас буквально завалены заказами. К примеру, в «Гарант-ГАЗе» базовая установка обойдется в 53 тыс. рублей, а оформление бумаг – еще около 20 тысяч. Запись туда открыта аж на осень, причем китайские модели там не обслуживают. В «РусГазе» цена чуть выше – 58 тыс., зато очередь до 20 июля, а сама установка занимает всего день. «ГБО ГАЗ Сервис» предлагает записаться в ближайшие дни (нужна частичная предоплата), но ценник стартует от 80-90 тысяч в зависимости от бренда оборудования.

Эксперты советуют быть внимательнее: помимо дефицита деталей и высокой загрузки мастерских, придется потратиться на оформление и проверить, совместимо ли ГБО с конкретной моделью. Особенно это касается современных авто.

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