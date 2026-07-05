Автомобилисты высмеяли новый BMW X5

Реакция на BMW X5 нового поколения: фанаты «разнесли» новинку

Премьера нового поколения BMW X5, состоявшаяся 30 июня, вызвала шквал негатива среди поклонников марки. Баварцы предложили радикально переработанный дизайн, сразу пять вариантов силовых установок и множество необычных опций, однако целевая аудитория встретила новинку в штыки. Autonews.ru проанализировал отзывы на площадке Х и выяснил главные претензии автолюбителей.

Критика дизайна и стиля

Пользователь под ником Vishal V в пух и прах разнес внешность автомобиля: «Почему BMW становятся такими странными? Что это вообще за дизайн фар?» Комментатор Autovibe97 и вовсе предположил, что европейские дизайнеры устроили соревнование на самое уродливое авто, и порадовался, что хотя бы Porsche 911 остается неприкосновенным. Tommy T с горечью заметил: «Каким-то образом они становятся все уродливее», а Jeremiah недоумевает, зачем копировать неудачный стиль Audi.

Причем претензии касаются не только экстерьера. Rob Boyd, Esq заявил, что салон стал слишком вычурным и пропала «красивая передняя панель», которая была частью ДНК BMW. По его мнению, теперь интерьер напоминает Kia. JohnnyBanks подвел жесткий итог: «X5 был настоящей иконой, а теперь его изуродовали».

Электроника и избыточность технологий

Многие комментаторы считают, что инженеры слишком увлеклись «техникой, о которой никто не просил». Arileo требует: «Просто дайте нам красивые автомобили с отличной динамикой». Особое раздражение вызывают электронные дверные ручки – пользователь casualblue недоумевает, зачем они нужны и сколько будет стоить их ремонт. Ortu перечислил лишние, по его мнению, функции: «Электронные дверные ручки, лишние экраны, выдвижной фаркоп».

KC высказал опасение, что после окончания гарантии машина станет «абсолютно бесполезной» из-за дороговизны ремонта электронных модулей. Nikola, который называет себя преданным фанатом марки на протяжении 16 лет, заявил, что новая концепция Neue Klasse – это «совсем не то, что он когда-то полюбил».

Сравнения с конкурентами и динамика

Пользователь Remaur раскритиковал разгон: «Более 600 л.с., а разгон до 100 км/ч – 4,5 секунды? Это грустно. Когда-то такие цифры показывали машины с 350 силами». А To God's Glory напомнил, что базовый Cybertruck быстрее, дешевле и умеет питать дом энергией. Jose Luis советует европейцам не покупать «бездушную ерунду» и присмотреться к Lexus. Примечательно, что даже позитивно настроенные пользователи, вроде Rayane, рады таким тенденциям: «Значит, настоящие мужские автомобили можно будет купить дешевле».

Ранее «За рулем» уже рассказывал о появлении в России обновленного BMW X5.