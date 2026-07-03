Почему современные двигатели особенно чувствительны к некачественному топливу ?

Эксперт Серебряков: что делать при заправке некачественным бензином

Многие водители почему-то думают, что главная характеристика топлива – это октановое число. На деле настоящая опасность скрывается в другом. Вода, ржавчина, мелкая грязь и продукты старения горючего – вот что способно быстро угробить форсунки, бензонасос, свечи и катализатор.

Современные моторы с непосредственным впрыском особенно уязвимы. Топливная система у них работает под давлением в сотни атмосфер, а зазоры внутри форсунок – микроны. Любая песчинка или крошечная капля воды нарушат распыление, спровоцируют перегрев и ускорят износ деталей.

Симптомы обычно не заставляют себя ждать. Двигатель начинает работать с перебоями, появляются рывки, толчки при движении, машина с трудом заводится. Если на приборной панели загорелся Check Engine, упала реакция на газ или пропала тяга – тянуть с визитом в сервис точно не стоит.

Игорь Серебряков, директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр», советует после подозрительной заправки как можно скорее заглушить мотор. Если агрегат работает ровно, можно попробовать разбавить плохое топливо качественным и аккуратно выработать смесь. А вот когда мотор троит, дымит или слышна детонация, эвакуатор – единственный разумный вариант.

В автосервисе не стоит ограничиваться простым удалением ошибок из памяти блока управления. По-хорошему нужен полный осмотр: проверка давления в рампе, тест работы насоса, оценка состояния свечей и фильтра. Если есть подозрение на внутренние повреждения, делают эндоскопию цилиндров.

Промывка системы помогает не всегда. Когда внутри бака оказалась вода, грязь или ржавчина, придется действовать основательно: слить отстой, почистить бак, продуть магистрали и заменить все фильтры. В запущенных случаях нужно чистить или менять форсунки.

Финальный этап – контрольная проверка. После всех процедур обязательно смотрят давление в топливной системе, убеждаются, что ошибки не появляются, и оценивают, насколько стабильно работает двигатель. Только тогда можно быть уверенным – проблема решена.

О том, как застраховаться от такой проблемы, «За рулем» ранее рассказал.